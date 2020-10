¿Por quién votaré?

Luego de la tormenta de declaraciones, entrevistas, encuestas, pseudo debates, que nos tuvieron entretenidos estás últimas semanas creo que nos dejaron algunos signos y síntomas que nos ayudarían a decidir nuestro voto. Como cualquier ciudadano pensante haré un examen de posibilidades para tomar una decisión sobre todo en esta especial elección en la que en el fondo no se juega la suerte de un partido político o frente o algún candidato, sino la sobrevivencia de un sistema democrático frente a otro que representa la tiranía, el despilfarro, la corrupción, falta de libertades, el narcotráfico, etc… y que pretende volver.

Es importante tratar de no equivocarnos como hace 14 años cuando a los bolivianos nos vino una afección llamada “Estupiditis Aguda”, que nos llevó a elegir a Evo Morales como presidente. Voy a comenzar haciendo un repaso de los candidatos:

* El MAS, representa todo lo malo que soportamos los últimos años, pretenden retornar para defender a su iluminado Evo y permitirle tomar revancha después de salir corriendo a causa del descarado fraude electoral descubierto, sería la vuelta a los penosos años pasados. Las malas artes y mañas del MAS muestran unos candidatos títeres manipulados desde Argentina y una campaña de mentiras y demagogia muy propia de ellos, más sus amenazas de incendiar el país si no ganan, este burdo chantaje muestra una premonición a su derrota. No se me ocurriría JAMÁS votar por ellos.

* El relativamente joven Camacho, creado en las lides cívicas y alentado por su papá, logias, y grupos de poder empresarial de Santa Cruz representa una candidatura regional que podría llevarnos a un regionalismo nada deseable. Poco hábil en lides políticas, de comportamiento atolondrado e impulsivo, tiene enredadas propuestas económico sociales que las mezcla con la religión, Dios y la Biblia. No es la persona adecuada para ser cabeza del país en un momento tan complicado como el actual. Tampoco será beneficiado con mi voto.

* Tuto Quiroga sin duda un brillante profesional, persona a todas luces inteligente con amplia experiencia en el campo de la economía, pasó con éxito una corta presidencia de la República, abanderado en la lucha contra Evo Morales, nacional e internacionalmente, tiene un interesante plan de gobierno, pero por esas cosas raras de la vida no cautiva votantes y está bastante rezagado en el espectro electoral. Tendría lógica votar por él, pero dadas las circunstancias sería un voto que no ayudaría al fin propuesto, que es acabar con el MAS en la primera vuelta electoral. Tuto será un referente importantísimo para el próximo gobierno. Lastimosamente esta vez no podré apoyar a mi amigo Tuto.

* El señor Chi, el señor Mamani y la señora Baya son admirables en su empeño de permanecer en carrera pese a que no tienen ninguna posibilidad, habrá que desearles suerte en sus futuras actividades. No contarán conmigo.

* A don Carlos Mesa , todas las encuestas lo muestran en segundo lugar, creo que las encuestas son mezquinas con él, en realidad debe tener más porcentaje de apoyo que el reflejado en las encuestas. A Carlos le debemos el desmoronamiento del MAS, al haber competido decididamente, cabeza con cabeza, contra ellos el año pasado y precipitando el fraude desesperado que llevó a Evo a la renuncia y fuga. Es un intelectual capaz, tiene experiencia política al haber sido vicepresidente y después presidente de la República, es, por supuesto, controvertido con afectos y desafectos, simpatías y antipatías, ha presentado un programa de gobierno muy claro capaz de enfrentar los desafíos de los difíciles próximos años. En el jale y afloje actual es el único que puede ganarle al binomio del MAS y asegurar una mayoría parlamentaria. Se debería juntar filas alrededor de su candidatura para terminar de una vez con el Masismo y su jefe.

* Cómo está establecido que el voto es secreto, les voy a contar un secreto: Yo votaré por Carlos Mesa.