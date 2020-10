Posconfinamiento: Reunión del COED no tiene fecha, el Sedes asegura que esa instancia tomará la última decisión

Faltan pocos días para que concluya octubre y ya se habla de las nuevas medidas de posconfinamiento, que regirán en el país en noviembre. De acuerdo con el Decreto Supremo Nº 4314, firmado por la presidenta Jeanine Áñez el 27 de agosto, que establece la transición de la cuarentena a esta fase, los comités de operaciones de emergencia departamentales y municipales normarán las medidas de bioseguridad para su jurisdicción.

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra iniciará desde este lunes 26 un nuevo ciclo respecto a sus medidas de posconfinamiento, con una serie de flexibilizaciones que fueron expuestas este sábado por la alcaldesa Angélica Sosa y que apuntan a dinamizar la actividad en diferentes sectores.

A diferencia de lo que ocurrió en septiembre, esta determinación se ha tomado antes de la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), que aún no tiene fecha definida.

Al respecto, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Marcelo Ríos, señaló que será el COED, presidido por el gobernador Rubén Costas, el que en los próximos días aprobará las definiciones sobre el posconfinamiento para noviembre.

“Si bien el decreto nacional del posconfinamiento indica claramente que los gobiernos municipales son los que regularán las medidas, en Santa Cruz tenemos una estructura que ha trabajado unificada todos estos meses de pandemia y será esa instancia la que analizará y tomará la última decisión con respecto a esta situación”, indicó.

La autoridad recalcó que, mucho más que los horarios de circulación, las medidas deben apelar a la conciencia y la responsabilidad del ciudadano.

“Esa conciencia es la que le pedimos a la población, a esa minoría que se reúne y que no guarda las medidas necesarias para evitar la propagación. Le pedimos a todos que se pongan la mano al corazón y piensen en Santa Cruz. El sistema de salud se está preparando cada vez para una contingencia, pero eso no significa que abusemos y que creamos que el sistema va a soportar una situación calamitosa”, dijo Ríos, que insistió que no deben existir aglomeraciones.

“No seamos cómplices del virus”, concluyó.