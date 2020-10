Presentador venezolano responde a las críticas por insultar a la nueva Miss Venezuela

Luego de insultar a la actual Miss Venezuela 2020, Mariángel Villasmil, uno de los presentadores venezolanos del programa dominicano, Los Dueños del Circo TV, Enrique Crespo Aldana respondió ante todos los comentarios que ha recibido.

A través de su cuenta oficial en la red social de Instagram, Enrique Crespo Aldana le respondió a una cuenta que reposteó sus insultos y los de su compañero, Ali David hacia la recién coronada como Miss Venezuela 2020, Mariángel Villasmil.

El venezolano no se retractó y se defendió: «¿Por qué les importa tanto mi opinión? No me gusta y punto! Métanse su opinión por dónde más les convenga. Y ya sean felices. Atentamente, María Conchita Alonso ❤️❤️❤️❤️».

Durante una transmisión de este programa, ambos conductores criollos hablaron sobre nuestra nueva reina alegando que era «bien fea», y dejando claro que se notaba con su elección que Maduro todavía estaba en Venezuela.