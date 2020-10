Presidenta del Senado advierte con juicio de responsabilidades a Áñez por sus “exministros”

Fuente: El Deber Miguel Angel Melendres Galvis

La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, advirtió con iniciar un juicio de responsabilidades a la presidenta Jeanine Áñez, en caso de que no cumpla con la Constitución Política del Estado, sustituyendo a los ministros de Gobierno, Arturo Murillo; y de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, quienes fueron censurados y notificados, de parte del Órgano Legislativo.

“Ellos ya son exministros, se los ha notificado. Han querido marearnos el tema de la notificación, haciendo una fumigación dos días antes para no recibir las notificaciones. Pero las hemos pegado (en Ventanilla Única de la Casa Grande del Pueblo) y las he hecho llegar a sus ministerios. Ya no son autoridades y aquí se cumple la ley. Y si Áñez no quiere cumplir, le espera el juicio de responsabilidades”, manifestó Copa.

El pasado viernes, el personal de la Presidencia de la Asamblea pegó en la Ventanilla Única de la Casa Grande las resoluciones aprobadas por el pleno, haciendo conocer las censuras a Murillo y a Cárdenas, para que se proceda con su destitución inmediata, como establece la Constitución.

El artículo 158 de la Carta Magna establece que son atribuciones de la Asamblea Legislativa, “interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta, a ministras o ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras”. La censura implica la destitución de la autoridad.