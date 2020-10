Procurador de Bolivia: el Fiscal General se equivocó deliberadamente para beneficiar a Evo Morales

Fuente: El Deber Miguel Angel Melendres Galvis

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa se equivocó “deliberadamente” en los procesos para evitar la detención y la extradición del expresidente Evo Morales al país, denunció este jueves, el Procurador General, Alberto Morales.

“Lo que ocurrió con el trámite de cooperación internacional para citar o aprehender a Evo Morales, fue un error del Ministerio Público boliviano deliberadamente provocado. Cuando se salta un procedimiento, se permite este tipo de subterfugios, para evitar convocar comparecer a la persona llamada. El Fiscal General se equivocó deliberadamente. Ha sido un resultado querido y un resultado obtenido que favorece la impunidad y frena los procesos en Bolivia”, manifestó la autoridad en una entrevistan realizada por CNN en español.

Para la autoridad, lo que debió haber hecho Lanchipa, no fue tratar el caso directamente con la Policía Internacional (Interpol) sino activar mecanismos judiciales de cooperación internacional, pidiendo a un juez boliviano que conoce la causa, para que éste emita un exhorto internacional que se tramite ante la Cancillería y cumplir con todos los procedimientos.

Sello rojo

El Fiscal Juan Lanchipa, informó este miércoles que la Interpol le había comunicado que no cumplirá con la activación del sello rojo que permita la detención y extradición del expresidente Evo Morales, refugiado en Argentina desde diciembre de 2019.

Explicó que la Interpol habría argumentado que uno de los delitos que fundamentó el pedido es “sedición”, un crimen considerado como “político” por esa instancia.

“Se ha instalado en Bolivia, un régimen sin controles, sin pesos ni contrapesos. Donde la justicia incluida la Fiscalía General, ha estado al servicio de un hombre, de un partido (El Movimiento Al Socialismo, MAS), de un Gobierno y esa justicia, esos operadores fiscales siguen en función”, cuestionó el Procurador, respecto a Lanchipa.

Abuso y desaparición de personas

Sin embargo, el Procurador Morales, adelantó que por sobre las autoridades que ahora protegen al exmandatario boliviano, se activarán otros procesos que no podrán eludir.

“Hay otras causas a las que no van a poder poner pretextos. Tienen que ver con abuso de menores, con tráfico de menores, con desaparición de personas. Evo Morales reconoció un hijo, dio pensiones a un hijo, dijo que estaba vivo, luego que no existía. Dijo que estaba muerto y no hay certificado de defunción ¿qué es eso? Eso es desaparición de personas”, señaló.

Además, recordó que en la justicia se investiga a muchas niñas que han dado a luz, que hay certificados de nacimiento de menores donde él es el padre, y la madre, cuando ha dado a luz, tenía 14 o 15 años.

“Hoy, ni esa niña ni el hijo están en el país. No son ubicables. Ha habido una extracción ilegal de nuestro país de esas personas para generar impunidad”, determinó.