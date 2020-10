Protestas en cinco urbes de Bolivia contra la supresión de los dos tercios en el Legislativo

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

La decisión de los legisladores salientes del Movimiento Al Socialismo (MAS) de modificar 21 artículos de los reglamentos de Diputados y del Senado, relacionados con los dos tercios, provocó que surjan protestas y movilizaciones en cinco ciudades del país.

Cuando faltan 10 días para la toma de posesión del presidente y vicepresidente electos Luis Arce y David Choquehuanca, retornó el ambiente de tensión con protestas, huelgas, vigilias y anuncios de bloqueos de caminos. Asimismo, Human Rights Watch (HRW) y la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa rechazaron la decisión del MAS.

El director de HRW, José Manuel Vivanco, dijo que es un “mal precedente” que el MAS haya “cambiado las reglas”. El segundo organismo manifestó: “Alertamos y condenamos esta muestra evidente de afectación a la democracia en Bolivia”.

Las movilizaciones se activaron nuevamente en Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Potosí y La Paz. En la Llajta, la tarde y noche de ayer se realizó una masiva concentración en la Plaza de las Banderas a la que asistieron cientos de personas, muchas ondeando la tricolor y gritando consignas contra el partido azul.

En la capital cochabambina, la concentración fue convocada para las 18:00 y se dieron cita activistas, representantes de plataformas e integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala, quienes llegaron en sus motocicletas. “¡Si no hay anulación, tampoco posesión!”, “ ¡No, no, no. No me da la gana vivir en dictadura como la venezolana!”, fueron algunas de las arengas de los concentrados en la movilización.

En Santa Cruz de la Sierra, activistas cruceños realizaron una masiva marcha en el centro de la ciudad exigiendo el respeto a los dos tercios en el Legislativo, protesta que terminó en un mitin en puertas de la Catedral. “Ningún partido puede cambiar las reglas de la democracia”, se leía en un cartel.

En la ciudad de Sucre también se realizó una marcha liderada por la plataforma “Mujeres fuertes”, que partió de la plazuela San Francisco y culminó en la Plaza 25 de Mayo. Los movilizados exigieron que se respeten los dos tercios en la Asamblea Legislativa.

En la ciudad de Potosí, un grupo de ciudadanos se concentraron en la Plaza 10 de Noviembre e instalaron una vigilia en protesta por la medida. De la misma forma, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) emitió un pronunciamiento, en el que rechaza la arremetida del MAS y advierte lo siguiente: “Si los masistas no respetan los dos tercios, nosotros no respetaremos su 55%”.

En la ciudad de La Paz, activistas, ciudadanos paceños y legisladoras electas de Creemos protestaron contra los asambleístas salientes del MAS por los cambios que impulsan antes de irse.

En la mañana, activistas de Ríos de Pie realizaron una protesta pacífica en la Plaza Murillo, pero la Policía las desalojó a la fuerza. Un grupo de cuatro legisladoras electas de Creemos instaló una huelga de hambre en el Kilómetro Cero. No obstante, ya de noche y después de que la Policía les advirtiera con sacarlas por la fuerza, se retiraron del lugar.

“Mañana (hoy) a primera hora vamos a volver a la Asamblea y vamos a exigir que se respeten nuestros derechos como parlamentarias. Ayer nos han entregado credenciales, somos autoridades electas y tenemos todo el derecho de entrar al Legislativo”, declaró a Página Siete la diputada Khaline Moreno.

Por la noche, en la zona de Obrajes, en el área sur de la urbe paceña, un grupo de ciudadanos portando banderas con la tricolor boliviana también hicieron una marcha de protesta.

En Santa Cruz, la vigilia que fue instalada hace tres días en puertas de la Octava División del Ejército por quienes piden a las Fuerzas Armadas “auxilio militar”, ayer se masificó. Los movilizados anunciaron bloqueos de caminos y dieron un ultimátum al presidente del Comité pro Santa Cruz Rómulo Calvo, para que llegue hasta el lugar y se pronuncie.

