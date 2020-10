Pumari: Lo sucedido en la plaza no representa el pensamiento de todos los potosinos

Nacional

viernes, 23 de octubre de 2020 · 13:07

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El excandidato a la Vicepresidencia por la alianza Creemos, Marco Antonio Pumari, reiteró este viernes su pedido de disculpas al pueblo potosino, aunque agregó que lo ocurrido el miércoles en la plaza 10 de Noviembre, de la Villa Imperial, no es el reflejo de lo que piensa toda la población, ya que varios frentes políticos se organizaron para atacarlo.

“Se armó una estructura que son Demócratas y he podido identificar a muchos de aquellos que son afines a este partido político, muchos del Movimiento Al Socialismo (MAS), por lo que lo que ha sucedido en la plaza no es el reflejo del pensamiento y del sentimiento de todos los potosinos. Claramente hemos podido evidenciar una serie de planificación que se ha tenido a la convocatoria que sí yo le lanzado”, detalló Pumari en Fides TV.

El exlíder cívico reiteró que la convocatoria la realizó debido a las amenazas que recibió contra su familia.

“Amenazaron esos grupos identificados como afines a los Demócratas, a Gonzalo Barrientos, que es diputado actual de los Demócratas, y claramente amenazaron con quemar la casa en la que viven mis hijos, que ni siquiera es una casa nuestra”, indicó.

Agregó que a partir del apoyo de las organizaciones sociales para que sea candidato y su decisión de llevar su postulación adelante, no se pudo advertir a un «enemigo que estaba al frente de la acera”, que es la «vieja clase política» con décadas de experiencia que, según él, está acostumbrada a hacer “pasanaku” de cargos en los diferentes gobiernos.

El excívico señaló que persistió en la decisión de continuar con su candidatura porque el país necesita una transformación.

«Me quedo con una astillita en el corazón de que las cosas deben cambiar. Si bien no tenemos una representación como lo hizo Santa Cruz, necesitamos una alternativa de país (…). Lastimosamente, las mentiras valen más que las verdades, pero el tiempo nos dará la razón», manifestó.

Pumari agregó que no quiso fallar al pueblo potosino y volvió a pedir disculpas por los resultados de las elecciones.

«No me he aprovechado de nada. No he querido fallarles en ningún momento, pero tampoco iba a permitir de que un potosino sea olvidado o tomado como algo irrelevante, tal vez ese fue mi mayor pecado, el ser perseverante en las ideas y principios de transformar la realidad del país y plasmar por todo lo que hemos luchado en este tiempo», sostuvo.