¡Qué caravananga!

Lo calcula un ingeniero y desluce la caravana

Población de Santa Cruz de la Sierra: 2 MM

30% de seguidores: 600,000 personas

4 personas por vehículo (incumpliendo normas de bioseguridad, pero asumamos): 150.000 vehículos

Distancia asumida entre rotondas: 1,000 m

Largo de un vehículo: 5 m

Cantidad de vehículos por vía: 200

Asumiendo 4 vías: 800 vehículos

El 2do anillo tiene un largo total de 11.4 km (podés medirlo en Google Earth)

Supongamos que todo el anillo se cierra por vehículos en sus 8 vías: 11.4 x 200 x 8 = 36,480 vehículos

Digamos que no son 4, si no 8 personas por vehículo (compensados micros, camionetas, motos, etc.): 291,840 personas

Es decir, si el 2do anillo estuviera lleno de vehículos en todo su largo y ancho, no llegás a 300 mil personas

Probablemente es la mayor caravana de la historia de la aldea… podrá ser ESPECTACULAR… pero no confundir espectáculos con cálculos

Shalom aleichem!

“Oiga joven, dicen que usté calcula grandes multitudes”

Veamos el cierre de campaña del MAS en El Alto:

Ancho de vía: 50m

Distancia a la tarima de prensa: 20 m (para referencia de largo)

Largo total con personas: 120m

División de densidad:

40m con alta densidad (3 personas/m2)

40m con densidad media (2 personas/m2)

40m con densidad baja (1 persona/m2)

40 x 50 x 3 = 6,000

40 x 50 x 2 = 4,000

40 x 50 x 1 = 2,000

Total: 12,000 personas… y para ser generosos, digamos 20,000

No confundir espectáculos con cálculos

Aclaración 1: la geometría no tiene colores políticos

Aclaración 2: estos son cálculos de asistencia, no predicciones de votación

Aclaración 3: Si quieren saber quién va ganar y con cuánto, pregúntenle o a Bertha Carmiña o a Ramsés

Aclaración 4: No existe causalidad comprobada entre mitines políticos de cierres de campaña con votaciones reales, así que no te alegrés si hay mucha o poca gente en un cierre de campaña

Aclaración 5: Un mitin político NO ES UN CABILDO

Aclaración 6: Si te gusta este cálculo, pero te molestan otros, intentá no romper el termómetro cuando te mida fiebre, pues no estás en categoría ser racional

Aclaración 7: Los amo a todos y todas

Shalom aleichem!