Nuevamente se suspende la sesión de la ALP: los créditos continúan postergados

COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

eju.tv

. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Por segunda vez, suspenden la sesión en la ALP por falta de quórum en la Directiva

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Por segunda ocasión, la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) fue suspendida debido a la falta de quórum en la Directiva. El presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, comunicó este jueves por la tarde que los secretarios de la Cámara de Diputados no se encontraban en la ciudad de La Paz, lo que impidió la reinstalación de la octava sesión convocada para este jueves. La situación generó la molestia de varios legisladores, quienes entre gritos exigieron que se tome asistencia, reclamando: “¡Tomen asistencia, mank’a gastos!”, debido al pago de sueldos sin trabajar. «Nos han comunicado que los secretarios de la Cámara de Diputados no se encuentran en La Paz y, ante la ausencia o falta de quórum de la Directiva, no vamos a poder reinstalar esta octava sesión», indicó Choquehuanca. El intento de instalar la sesión data desde la anterior semana, luego que en la sesión del jueves pasado se determinó cuarto intermedio, y en una nueva convocatoria, se registró 24 licencias en la Cámara de Senadores, lo que hizo que se suspenda por falta de quórum.

https://eju.tv/2025/07/por-tercera-vez-suspenden-la-sesion-en-la-alp-por-falta-de-quorum-en-la-directiva/

TCP reafirma que los tribunales departamentales deben dar seguridad a las elecciones

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, llegó este jueves a La Paz, donde reafirmó el compromiso de ese estamento para garantizar los comicios del 17 de agosto. «El Tribunal Constitucional Plurinacional, a comienzos de este año, suscribió un acuerdo por el cual el Órgano Electoral Plurinacional y el TCP, de acuerdo con sus competencias y atribuciones, deben garantizar las elecciones del 17 de agosto», declaró el titular del tribunal que tiene sede en la ciudad de Sucre. Desde hace varios días diferentes dirigentes leales a Evo Morales advierten con impedir la realización de las elecciones porque el exjefe del MAS no se encuentra habilitado para postular. Ante estas amenazas, el TCP hizo pública su determinación de garantizar la jornada de votación del 17 de agosto. «Como TCP y Sala Plena, se ha emitido unas circulares a los tribunales de los nueve departamentos, ya sea los tribunales de garantía o los jueces de garantía para que puedan garantizar lo propio, que no se paralice el trabajo del Órgano Electoral», señaló Hurtado.

https://eju.tv/2025/07/tcp-reafirma-que-los-tribunales-departamentales-deben-dar-seguridad-a-las-elecciones/

Camacho y Doria Medina responden a Arce: se acaba la fiesta del despilfarro y la propaganda

La disputa política entre el presidente Luis Arce y el candidato de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, se intensifica; al cruce verbal que tuvieron los dos líderes políticos mediante sus cuentas en las redes sociales, ahora se suma un tercero en la pugna, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, quien salió al frente de los ataques del primer mandatario en defensa de su aliado político; ambos acusan al gobernante de manipular la narrativa económica para encubrir su responsabilidad en la crisis que atraviesa el país. El presidente Arce culpó en las pasadas horas a Doria Medina de supuestamente haber boicoteado su gestión en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y de ser uno de los responsables de la actual recesión económica. Esta declaración se suma a una serie de ataques que el jefe de Estado ha dirigido en las últimas semanas contra el principal líder opositor, habida cuenta que las encuestas posicionan a Doria Medina como uno de los candidatos con mayores opciones de disputar la presidencia en las elecciones del 17 de agosto.

https://eju.tv/2025/07/camacho-y-doria-medina-responden-a-arce-se-acaba-la-fiesta-del-despilfarro-y-la-propaganda/

Presidente del Senado de Chile desmiente a Andrónico, dice que nunca ofreció el puerto de Tocopilla

El presidente del Senado de Chile, Manuel José Ossandón, desmintió públicamente al titular del Senado boliviano y candidato presidencial Andrónico Rodríguez, quien había afirmado en televisión que autoridades chilenas ofrecieron a Bolivia el puerto de Tocopilla en concesión. “Lo señalado por el presidente del Senado y actual candidato presidencial boliviano carece de veracidad”, sostuvo Ossandón en declaraciones recogidas por El Mercurio de Santiago. El tema surgió después de que Rodríguez, entrevistado por “No Mentirás”, asegurara haber conversado con su par chileno sobre una posible cesión del puerto nortino. “Ellos, por ejemplo, nos quieren ceder el puerto de Tocopilla, una concesión de 30, 40 o 50 años, donde nosotros podemos implementar nuestra tecnología. Es prácticamente como de nosotros”, declaró Rodríguez. Ossandón, que pertenece al partido de centroderecha Renovación Nacional (RN) negó haber hecho tal ofrecimiento.

https://eju.tv/2025/07/presidente-del-senado-de-chile-desmiente-a-andronico-dice-que-nunca-ofrecio-el-puerto-de-tocopilla/

Copa: “Si nosotros vamos a tomar la decisión de bajarnos no va a ser porque somos cobardes o porque no podemos”

La candidata a la presidencia por el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), Eva Copa, afirmó que si se decide retirar la postulación para las elecciones generales no será “por cobardía ni por incapacidad”. “Si nosotros vamos a tomar la decisión de bajarnos no va a ser porque somos cobardes o porque no podemos. Habría que hacer una evaluación en torno a la situación y la coyuntura que está pasando nuestro país”, declaró Copa en una entrevista con John Arandia. Ante la consulta de Arandia sobre la posibilidad de declinar la candidatura, Copa respondió: “no creo”. Sin embargo, consideró importante evaluar el contexto actual y mencionó que el partido no cuenta con financiamiento, además de que aún no ha iniciado su campaña electoral. “Primero nosotros no tenemos financiadores, no hemos empezado una campaña, los partidos nos han hecho la guerra, levantan ciertos rumores en torno a podernos desestabilizar, pero creo que no lo van a conseguir, pero siempre es importante evaluar estas situaciones, ¿no?”, afirmó.

https://eju.tv/2025/07/copa-si-nosotros-vamos-a-tomar-la-decision-de-bajarnos-no-va-a-ser-porque-somos-cobardes-o-porque-no-podemos/

Asambleístas de Potosí mantienen la vigilia para impedir el tratamiento del contrato con la rusa Uranium Group

Seis diputados potosinos instalaron una vigilia en el hemiciclo de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria, de la Cámara de Diputados, para impedir la supuesta intención de oficialismo de aprobar el contrato suscrito entre la empresa Yacimientos de Litio Bolivia (YLB) y la rusa Uranium One Group, para explotación y comercialización del recurso evaporítico en el salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, pese a que no se cumplieron con los pasos previos que dicta la norma. La pasada jornada, cerca de las 22:00, se declaró un cuarto intermedio en la sesión de la comisión. Después de acusaciones mutuas y amagues de enfrentamiento, el presidente de esa instancia, Hernán Hinojosa, suspendió la sesión sin fijar una fecha y hora para la reanudación del tratamiento; por ello, los legisladores determinaron quedarse en el lugar ante la supuesta intención de los asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS) de aprovechar la ausencia de los opositores para aprobar el cuestionado proyecto de Ley.

https://eju.tv/2025/07/asambleistas-de-potosi-mantienen-la-vigilia-para-impedir-el-tratamiento-del-contrato-con-la-rusa-uranium-group/

Créditos externos y contratos de litio: diputado Egüez afirma que el MAS está desesperado por ‘saquear’ el dinero de los bolivianos

Retorna la tensión política a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por la aprobación de créditos externos y la reposición del tratamiento de los contratos de litio con la empresa CBC Hong Kong Investment y la rusa Uranium Group; al respecto, el diputado cruceño Walthy Egüez, representante de la alianza opositora Creemos, afirmó que el Movimiento al Socialismo (MAS), específicamente el ala afín al presidente Luis Arce, impulsa con desesperación la aprobación de los proyectos con fines de corrupción. La Asamblea Legislativa Plurinacional retomará la tarde de este jueves la octava sesión ordinaria con el fin de completar el tratamiento en detalle del crédito de $us 30 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a la construcción del Parque Lineal para La Paz y El Alto; además de ese proyecto, también se contempla en la agenda el análisis del préstamo de la agencia de cooperación japonesa (JICA), por un monto que asciende a los 100 millones de dólares; estos servirán para comprar combustibles y financiar el voto en el extranjero.

https://eju.tv/2025/07/creditos-externos-y-contratos-de-litio-diputado-eguez-afirma-que-el-mas-esta-desesperado-por-saquear-el-dinero-de-los-bolivianos/

Fiscalía emite acusación contra ocho exfuncionarios de YLB por hechos de corrupción

La Fiscalía Departamental de La Paz emitió la acusación formal contra ocho exfuncionarios dentro de las investigaciones del caso de corrupción en la estatal Yacimientos del Litio Boliviano (YLB), acusados de irregularidades en la construcción y funcionamiento de piscinas de evaporación de la planta industrial de carbonato de litio. «La comisión de fiscales, a través del Ministerio Público, ha emitido la resolución de acusación formal dentro del caso YLB en contra de ocho exfuncionarios por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica», explicó el fiscal de materia, Omar Mejillones. En abril del año pasado, la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) activó una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado por irregularidades en la construcción de 18 piscinas industriales de evaporación en el Complejo Industrial de Uyuni, las cuales ocasionaron un daño económico al Estado de 425 millones de bolivianos. «Para demostrar la participación de cada uno de ellos en la comisión de los delitos», señaló Mejillones sobre los ocho procesados.

https://eju.tv/2025/07/fiscalia-emite-acusacion-contra-ocho-exfuncionarios-de-ylb-por-hechos-de-corrupcion/

Conozca cómo cayó en un año la producción de gas natural de Margarita, Sábalo y otros yacimientos de 32,50 a 27,82 MMmcd

Como ocurre ya desde 2016, la producción nacional de gas sigue a la baja y en un año disminuyó de 32,50 millones de metros cúbicos día (MMmcd), en junio de 2024, a 27,82, en junio de 2025. Hay una declinación general tanto en el campo Margarita, el principal de Bolivia, como en el resto de yacimientos gasíferos del país. Así lo revelan los datos oficiales procesados en el Centro Departamental de Monitoreo y Fiscalización de Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz. La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) alertó el martes que la extracción de gas disminuye a un ritmo de 10% anual. Los datos oficiales revelan que en el campo Margarita, uno de los principales en el país y operado por la petrolera española Repsol, en junio de 2024 se producía 10,35 MMmcd de gas natural, pero un año después en junio de este año solo 8,50. Mientras que la producción de gas en el campo Sábalo, operado por la brasileña Petrobras cayó de 5,87 a 4,85 MMmcd y en el yacimiento Incahuasi-Aquío, administrado por la francesa Total, de 7,35 a 6,25 MMmcd.

https://eju.tv/2025/07/conozca-como-cayo-en-un-ano-la-produccion-de-gas-natural-de-margarita-sabalo-y-otros-yacimientos-de-3250-a-2782-mmmcd/#google_vignette

En cinco meses, el déficit comercial de Bolivia alcanza a $us 578 MM

Entre enero y mayo de 2025, las exportaciones del país acumularon más de $us 3.300 millones; mientras que las importaciones bordearon los $us 3.900 millones, lo que dejó un déficit comercial de $us 578 millones, según un reporte del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Según el análisis del IBCE, en los primeros cinco meses (enero a mayo) de 2022, el saldo comercial del país fue positivo y alcanzó a $us 1.698 millones; mientras que en 2023 ya hubo déficit de $us 44 millones. En el mismo periodo de 2024, el déficit comercial creció a $us 588 millones y en esta gestión la cifra llegó a $us 578 millones. Asimismo, el informe indica que las exportaciones bajan anualmente. En los primeros cinco meses de 2022, las ventas al exterior sumaron $us 5.965 millones; un año después bajaron a $us 4.632 millones y en 2024 la cifra se redujo a $us 3.571 millones. En esta gestión, el monto por ventas al exterior sumó $us 3.320 millones. El IBCE explicó que las exportaciones se redujeron en 7% si se compara las cifras de este año con 2024.

https://eju.tv/2025/07/en-cinco-meses-el-deficit-comercial-de-bolivia-alcanza-a-us-578-mm/

Paro en Beni: Economía dice que cumple con la transferencia de recursos y alerta sobre la caída de las regalías mineras regionales

En medio del paro de 24 horas que se cumple en Beni para exigir más recursos para salud, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) indicó que, hasta junio de 2025, la Gobernación de ese departamento ejecutó el 31,9% de su Plan Operativo Anual (POA), “pese a haber recibido más recursos por transferencias, las que se realizan de manera automática a sus cuentas”. Ese despacho señaló que la Gobernación debe efectuar el análisis, verificación y conciliación de sus ingresos para priorizar su distribución, pero además alertó sobre la reducción de los recursos que provienen de las regalías mineras. En puertas del paro de 24 horas convocado por entidades cívicas para este jueves, la Gobernación, en un comunicado, volvió a responsabilizar al Gobierno central por el supuesto “incumplimiento de transferencias suficientes y oportunas”. Una similar postura asumieron los cívicos y otros sectores benianos que cerraron algunas vías de esa región para evitar el tráfico de motorizados.

https://eju.tv/2025/07/paro-en-beni-economia-dice-que-cumple-con-la-transferencia-de-recursos-y-alerta-sobre-la-caida-de-las-regalias-mineras-regionales/