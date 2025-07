Copa: “Si nosotros vamos a tomar la decisión de bajarnos no va a ser porque somos cobardes o porque no podemos”

Copa señaló que es importante evaluar la “situación por la que estamos viviendo” y mencionó que el partido no cuenta con financiadores, además de que aún no han iniciado oficialmente la campaña electoral.

La candidata a la presidencia por el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), Eva Copa, afirmó que si se decide retirar la postulación para las elecciones generales no será “por cobardía ni por incapacidad”.

“Si nosotros vamos a tomar la decisión de bajarnos no va a ser porque somos cobardes o porque no podemos. Habría que hacer una evaluación en torno a la situación y la coyuntura que está pasando nuestro país”, declaró Copa en una entrevista con John Arandia en radio Fides, en la que también participó su candidato a la vicepresidencia, Jorge Richter.

Ante la consulta de Arandia sobre la posibilidad de declinar la candidatura, Copa respondió:: “No creo que una posibilidad”. Sin embargo, consideró importante evaluar el contexto actual y mencionó que el partido no cuenta con financiamiento, además de que aún no ha iniciado su campaña electoral.

“Primero nosotros no tenemos financiadores, no hemos empezado una campaña, los partidos nos han hecho la guerra, levantan ciertos rumores en torno a podernos desestabilizar, pero creo que no lo van a conseguir, pero siempre es importante evaluar estas situaciones, ¿no?”, afirmó.

Destacó que ese tipo de decisiones deben ser analizadas entre todos los integrantes de Morena.

Las elecciones generales se celebrarán el próximo 17 de agosto. Hasta la fecha, una organización política ya se retiró de la contienda: Nueva Generación Patriótica, tras la inhabilitación de su candidato a la presidencia, Jaime Dunn. En total, son nueve las fuerzas políticas que participarán.

