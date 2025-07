En cinco meses, el déficit comercial de Bolivia alcanza a $us 578 MM

Por Erika Ibáñez / La Paz

Entre enero y mayo de 2025, las exportaciones del país acumularon más de $us 3.300 millones; mientras que las importaciones bordearon los $us 3.900 millones, lo que dejó un déficit comercial de $us 578 millones, según un reporte del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

Según el análisis del IBCE, en los primeros cinco meses (enero a mayo) de 2022, el saldo comercial del país fue positivo y alcanzó a $us 1.698 millones; mientras que en 2023 ya hubo déficit de $us 44 millones. En el mismo periodo de 2024, el déficit comercial creció a $us 588 millones y en esta gestión la cifra llegó a $us 578 millones.

Asimismo, el informe indica que las exportaciones bajan anualmente. En los primeros cinco meses de 2022, las ventas al exterior sumaron $us 5.965 millones; un año después bajaron a $us 4.632 millones y en 2024 la cifra se redujo a $us 3.571 millones. En esta gestión, el monto por ventas al exterior sumó $us 3.320 millones.

El IBCE explicó que las exportaciones se redujeron en 7% si se compara las cifras de este año con 2024, lo que representa $us 251 millones menos.

En contrapartida, las importaciones suben anualmente. Entre enero y mayo de 2022, el país importó productos por $us 4.267 millones; al año siguiente en el mismo periodo la cifra subió a $us 4.676 millones; en cinco meses de 2024 ascendió a $us 4.159 millones y en esta gestión, a mayo, alcanzó a $us 3.898 millones.

Importaciones

Las importaciones de los cinco primeros meses de 2025 se redujeron en 6% en comparación al mismo periodo de 2024, lo que representa $us 261 millones menos.

Además, según el IBCE, entre los principales destinos de las exportaciones bolivianas están China (17%), Brasil (16%) y Japón (8%).

Los principales proveedores hasta mayo de 2025 son China, Brasil y Argentina.

El mayor superávit comercial se registró con Japón con $us 187 millones; mientras que el mayor déficit comercial lo obtuvo con China con $us 352 millones.

La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que luego de siete meses de déficit en la balanza comercial, en mayo de este año se logró un superávit de $us 13 millones en el saldo comercial.