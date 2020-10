Qué se sabe sobre la molécula aislada por científicos venezolanos que inhibiría el virus del COVID-19

Maduro anunció el domingo el hallazgo de la molécula del DR10, derivada del ácido ursólico, un compuesto triterpénico natural que se encuentra en varias frutas y verduras. Cuáles son sus usos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció ayer que los científicos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) hallaron una molécula obtenida a partir de una planta medicinal que inhibiría los efectos ocasionados por el COVID-19. Según informó, este hallazgo será presentado ante la Organización Mundial de la Salud para evaluar su posible uso a nivel global.

“Hoy puedo decir oficialmente que esta molécula que fue aplicada para Hepatitis C, Virus de Papiloma Humano, ha sido probada para COVID-19 en Venezuela”, aseguró Maduro en un programa retransmitido por la televisión pública.

«La molécula del DR10 se ha estudiado durante 6 meses en nuestro país y se probó con el propósito de aniquilar el nuevo coronavirus», afirmó. “Venezuela ha conseguido una medicina que anula 100 por 100 el coronavirus”, remató.

El mandatario venezolano ha asegurado que se seguirán los protocolos establecidos para obtener la ratificación de la molécula a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Posteriormente, la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, indicó que la investigación comenzó hace seis meses con una iniciativa del gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, quien les sugirió una planta medicinal.

Según afirmaron, a partir de allí se hicieron los estudios químicos. Se expuso el COVID-19 a distintas concentraciones de la molécula y luego se hizo el mismo proceso con células sanas. Se identificó la estructura molecular.

Pero, ¿qué se sabe sobre esta molécula? El ingrediente activo es un derivado del ácido ursólico de una planta no tóxica para humanos. Se puede aislar a partir de las hojas de varias plantas (romero, mejorana, lavanda, tomillo y organum), frutas (cáscara de manzana), flores y bayas.

El ácido ursólico (UA) es un compuesto triterpénico natural que se encuentra en varias frutas y verduras, según escriben Dae Yun Seo y otros científicos en un paper publicado en el 2018 en The Korean Journal of Physiology & Pharmacology. “Existe un interés creciente en la AU debido a sus efectos beneficiosos, que incluyen efectos antiinflamatorios, antioxidantes, antiapoptóticos y anticancerígenos”, señalan. “Sin embargo, los mecanismos precisos de sus efectos beneficiosos no se conocen por completo”.

“Ejerce estos efectos en varios tejidos y órganos: suprimiendo la señalización del factor nuclear kappa B en las células cancerosas, mejorando la señalización de la insulina en los tejidos adiposos, reduciendo la expresión de marcadores de daño cardíaco en el corazón, disminuyendo la inflamación y aumentando el nivel de antioxidantes en el cerebro, reduciendo la señalización apoptótica y el nivel de oxidantes en el hígado, y reduciendo la atrofia y aumentando los niveles de expresión de la proteína quinasa activada por adenosina monofosfato e irisina en los músculos esqueléticos”.

“Además, la AU se puede utilizar como medicina alternativa para el tratamiento y la prevención del cáncer, la obesidad/diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cerebrales, las enfermedades hepáticas y la atrofia muscular (sarcopenia)”, agregan estos investigadores.

En otro estudio publicado este año en el Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, se informa sobre “nuevos metabolitos naturales, a saber, ácido ursólico, carvacrol y ácido oleanólico, como inhibidores potenciales contra la proteasa principal (Mpro) de COVID-19 mediante el uso de enfoques integrados de modelado molecular”.

A partir de una combinación de simulaciones de acoplamiento molecular y dinámica molecular (MD), los científicos encontraron tres ligandos unidos a la proteasa durante 50 ns de simulaciones de MD. Además, mostraron que estas moléculas químicas tienen energías estables y favorables que causan una fuerte unión con el sitio de unión de la proteína Mpro. Estas tres moléculas, entre ellas el ácido ursólico, han superado la propiedad ADME (absorción, distribución, metabolismo y excreción), así como la regla de cinco de Lipinski. El estudio proporciona una base básica y sugiere que los tres fitoquímicos podrían servir como inhibidores potenciales para regular la función de la proteína Mpro y controlar la replicación viral.

En otro estudio se investigó el efecto terapéutico y los posibles mecanismos de la AU contra la esteatosis hepática en un modelo de rata con enfermedad del hígado graso no alcohólico obesa inducida por una dieta alta en grasas (HFD). Sus resultados demostraron que la AU mejoró eficazmente la esteatosis hepática inducida por hígado graso, mediante la mejora de enzimas clave en el control del metabolismo de los lípidos. En consecuencia, los trastornos metabólicos mejoraron con la disminución de la esteatosis hepática. Por lo tanto, UA podría ser un candidato prometedor para el tratamiento de esteatohepatitis no alcohólica.

Resta esperar la voz de la OMS sobre el uso de esta molécula aislada por científicos venezolanos para evaluar su uso como inhibidor del Covid-19

Fuente: infobae.com