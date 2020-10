Querida #LaPaz, hoy rendimos un sincero homenaje a tu esfuerzo, pujanza y compro…

...español. Hablan aimara y quechua. No tienen idea de lo que es la civilización". Comparó al "votante promedio" del frente liderado por Luis Arce Catacora ...

... Luis Arce Catacora ganó las elecciones del pasado domingo. Archivo El Deber El ganador de las elecciones del pasado domingo, Luis Arce , no dudó en... el triunfo de Arce aunque pidieron esperar los resultados oficiales. Aunque los votos le alcancen a Luis Arce para ganar en primera vuelta, se...

...Socialismo (MAS), Evo Morales Ayma, en la Residencia Presidencial de Olivos, tras el triunfo de Luis Arce , ex ministro de Economía de Evo, como...

..., asegurando que el presidente del Estado será Luis Arce Catacora y no el expresidente, actualmente refugiado en Argentina con aprestos de retornar al... formación política", manifestó. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque dijo que la población ha votado por Luis Arce Catacora y David...

...pubblicato da Unitel vede Luis Arce in vantaggio col 52.4% dei voti per le elezioni presidenziali in Bolivia. Esteri Nuove proteste contro il governo a...

