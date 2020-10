Rafael Quispe quiere viajar a Argentina para entregarle una carta a Evo

Nacional

viernes, 9 de octubre de 2020 · 14:34

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El director de Coordinación con Movimientos Sociales del Gobierno, Rafael “Tata” Quispe, dijo que quiere que la justicia lo desarraigue para viajar a Argentina y entregar una carta a Evo Morales para que retorne al país y asuma su responsabilidad sobre las denuncias presentadas en su contra.

“Yo quería ir el día lunes a dejarle otra carta a decirle no sea cobarde venga a asumir su responsabilidad; no sea cadáver político, venga y asuma su responsabilidad. He presentado varias veces para que levanten el arraigo al Tribunal de Sentencia Primero en Corrupción y o levantan hasta ahora a todos les levantan, (caso) Terrorismo I, Terrorismo II y a mí nada”, dijo este viernes a los medios.

Quispe reiteró que el exmandatario es un cadáver político al cual ya no se debería escuchar a menos que sea durante Todos Santos “para rezarle”.

«Evo Morales es un cadáver político, no se deberían hablar. Todos Santos se acerca, ya está bien que hablemos. En Todos Santos seguramente hay que hacerle rezar al Evo Morales ponerle un epitafio», dijo a los medios.