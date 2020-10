Raldes a seleccionados: «Defienden la ilegalidad»

Campeones

El presidente del club Oriente Petrolero, Ronald Raldes, pidió a los jugadores convocados a la Selección reflexionar sobre la postura que tomaron la anterior semana e indicó que están defendiendo la ilegalidad bajo la cual se estaría manejando la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Su club fue acusado de perjudicar el trabajo del seleccionado por pedir el retiro de la concentración de los jugadores, Matheo Zoch, Ronaldo Sánchez y Ferddy Roca para jugar un amistoso contra Blooming . Los futbolistas que se quedaron respondieron a Raldes y lo acusaron de cortar la ilusión a sus compañeros.

“Los clubes que estamos en esta postura pedimos que se cumpla la ley y los estatutos, y lo que ustedes han defendido es la ilegalidad. No se puede tomar su postura como no política, puesto que al cuestionar una postura están defendiendo la otra y eso me ha puesto muy triste”, declaró Raldes.

Los verdolagas forman parte del bloque de seis clubes que están en contra de la actual dirigencia federativa bajo acusaciones de incumplir un fallo constitucional a favor de Robert Blanco para que asuma la presidencia, no rendir informes económicos y un manejo irregular de los fondos del club San José por su participación en la Copa Libertadores.

“Entiendan los futbolistas somos el fútbol, si nosotros no defendemos lo legal vamos en contra de todo lo que hemos logrado hasta ahora”, agregó.

También respondió a Jhasmany Campos y a Carlos Saucedo sobre las alusiones que hicieron hacia su persona. “¿Qué es lo que están defendiendo?”, indicó. “Nuestro legado que la profesión que amamos no sea aprovechada por algunos personajes que no son afines al fútbol y por su posición eventual de dirigentes provocan serios daños a la institucional de la FBF y sus miembros. La ley no se negocia, se cumple”. (APG)