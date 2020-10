Rector de la UMSS Juan Ríos compromete apoyo al MAS nuevamente

El rector de la Universidad Mayor de San Simón, Juan Ríos, comprometió su apoyo, así como el de un grupo de docentes y estudiantes de la UMSS, al Movimiento Al Socialismo (MAS) por segunda vez, esta vez con miras a las elecciones generales del próximo 18 de octubre.

En 2019, la máxima autoridad de esta casa de estudios manifestó abiertamente su apoyo al entonces binomio del MAS, Morales – Linera, y en esta ocasión lo hizo en una reunión que sostuvo con el presidenciable Luis Arce en la Casa Campestre, en Cochabamba.

«El 18 de octubre se va a consolidar el proceso (…) No vamos a ir a una segunda vuelta, porque en primera vuelta vamos a seguir triunfando. Nuestro apoyo incondicional de este grupo de docentes, estudiantes y trabajadores que se han venido (…) pese a las circunstancias adversas. Siempre va a tener (apoyo) el compañero Lucho y el compañero David, a un militante revolucionario que no va a abandonar el proceso hasta que el todopoderoso me llame para siempre», fue parte del discurso de Ríos, transmitido en la página oficial del MAS-IPSP en Facebook.

En el acto, también hizo referencia a ciertos problemas legales que le costaron un arraigo vigente en contra de la máxima autoridad de la UMSS.

«Esto que me ha ocurrido en este año es parte de (…) los intereses de las grandes mayorías nacionales. Que ellos tengan acceso a manipular la justicia está bien, pero todo eso va a acabar», manifestó.

Uno de los afiches pegados en la pared llevaba el logo de la UMSS.

Por su parte, Arce aplaudió y agradeció el apoyo de los presentes y dijo que, dentro de todo lo expuesto en su plan de Gobierno, la universidad juega un papel fundamental como «cerebro, con el desafío de contribuir en este salto cualitativo».

PROGRAMA EXPUESTO

Como parte de la propuesta del plan de Gobierno, Arce expuso: