Relaciones diplomáticas: Luis Arce y EEUU se lanzan guiños

El presidente electo anuncia la reposición de relaciones con Cuba y Venezuela. Washington lo felicitó y dijo que “espera trabajar” con su gobierno.

Cándido Tancara Castillo / La Paz

El presidente electo de Bolivia, Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), y el gobierno de Donald Trump se lanzaron ayer guiños. El primero anunció que restablecerá “todas las relaciones” diplomáticas canceladas por el gobierno de Jeanine Añez, entre ellas con Cuba y Venezuela, e incluirá a Estados Unidos, porque dijo que “Bolivia necesita abrirse a todos, a todos los países”, y Washington lo felicitó ayer y afirmó que “espera trabajar” con el nuevo gobierno.

“Nosotros vamos a restablecer todas las relaciones. Este gobierno (de Jeanine Añez) ha actuado muy ideológicamente, privando al pueblo boliviano del acceso a la medicina cubana, a la medicina rusa, a los avances en China. Por un tema netamente ideológico se ha expuesto a la población de manera innecesaria y perjudicial”, dijo a EFE el futuro gobernante.

El gobierno de Añez canceló relaciones diplomáticas con Venezuela en noviembre de 2019; hizo lo mismo con Cuba el 24 de enero de 2020. A la pregunta si su gobierno restablecerá relaciones diplomáticas con EEUU, Arce respondió de manera afirmativa, en una entrevista con Gigavisión, la noche del martes. “Las condiciones no cambian, si hay respeto a la soberanía boliviana, si hay un respeto al país y nos tratamos de iguales, no tenemos ningún problema”, aseguró y dijo que en la actualidad no tiene visa a EEUU.

El expresidente Evo Morales expulsó en 2008 al exembajador de EEUU, Philip Goldberg. Lo acusó de conspirar con la oposición a su gobierno. Desde entonces, Washington tiene en el país a una encargada de Negocios, Charisse Phillips, y de manera recíproca a Walter Óscar Serrate Cuéllar en la capital estadounidense.

Arce fue felicitado ayer por el gobierno de Trump que “espera trabajar” con el nuevo gobierno. “EEUU felicita al presidente electo de Bolivia Luis Arce y al vicepresidente electo David Choquehuanca, a quienes el pueblo boliviano eligió en sus elecciones nacionales del 18 de octubre”, dice en el comunicado enviado por el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo. Señala que “EEUU espera trabajar con el nuevo gobierno elegido democráticamente en asuntos de interés mutuo” y añade que “reconocemos al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, y a todas las autoridades electorales de Bolivia por supervisar este proceso creíble, junto con el arduo trabajo y la conducta pacífica de los votantes bolivianos, los partidos políticos, la sociedad civil y las fuerzas de seguridad”.

Arce no solo pretende restablecer relaciones diplomáticas canceladas, sino abrir el país a otras naciones. “Bolivia necesita abrirse a todos, a todos los países, no cerrarse como lo hizo este gobierno (de Jeanine Añez); se cerraron relaciones con Cuba, con Rusia, con China, no teníamos relaciones con Venezuela”, afirmó e insistió que la condición de respeto mutuo es con todos quienes pretenden tener relaciones diplomáticas con Bolivia. “Tenemos que abrirnos a todos los países, claro, hay elementos muy fundamentales de la política exterior que es el respeto a la soberanía y sobre todo que nos consideren de igual a igual; aquí no hay países grandes y chicos, todos somos países y tenemos que respetarnos como tal”.

Arce dijo que por un tema ideológico se perdió medicamentos para la Covid-19 con Argentina.

Arce: Gabinete joven y austero

El presidente electo Luis Arce adelantó ayer que apostará por un gabinete joven y austero. “Tenemos un MAS versión 2.0, queremos incorporar a jóvenes, jóvenes profesionales que se han destacado durante todo este tiempo para poder continuar este proceso de generar nuevas figuras”, dijo en Cadena A. En Gigavisión afirmó que “nosotros vamos a ser muy austeros en eso, no creo que tengamos el físico para tener 149 ministerios”.

Punto de Vista

Andrés Guzmán E., analista en política exterior

“Restablecer tiene costo”

Me parece que (restablecer relaciones) con EEUU es muy bueno por las relaciones estratégicas en varios temas; sin duda, eso va ayudar para el comercio para la influencia en la política que pueda tener Bolivia en varios temas.

Con los otros países no hay nada que destacar, con Nicaragua, Irán… en realidad no tenemos casi comercio, es más un tema ideológico, un tema político, no habrá nada concreto que nos beneficie ni cambio para Bolivia, en todo caso es un costo que tenemos que financiar los bolivianos; (con el restablecimiento) tenemos que tener representantes allá, una embajada implica costo; pero lo que sí no estaría de acuerdo es si se está pensando restablecer relaciones con Chile, eso sería un error muy grave, se han roto las relaciones por el río Lauca en 1962 y por la indefinición del tema marítimo en 1978, a partir de entonces no tenemos relaciones diplomáticos.