Revilla dice que cívicos cruceños son parte de la derrota: “No hay dónde reclamar nada”

Después de que el Comité pro Santa Cruz pidió paralizar el conteo por presunto fraude, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, señaló que ya no corresponde y que no hay dónde reclamar, porque además los cívicos cruceños son parte de la derrota.

“Está claro que los cívicos particularmente en Santa Cruz, ligados al Señor Camacho, han perdido la elección claramente. No hay dónde reclamar nada, además ellos son parte de la derrota de la oposición y tienen que asumir su responsabilidad, peor además si están reclamando con actas del año pasado, imagínese, no pues, eso no es ningún tipo de seriadad”, dijo Revilla este viernes.

El líder de Sol.bo señaló que de haber verdaderos indicios de fraude, tienen que ser presentados, pero hasta ahora no se ha visto aquello.

“Las propias entidades internacionales, así como el año pasado certificaron que hubieron irregularidades, que hubo fraude, este año han certificado que esto no ha ocurrido”, apuntó.