Revilla pide explicaciones al TED por largas filas en la zona Sur

El alcalde Luis Revilla aseguró que tiene «mucha desconfianza» respecto al trabajo del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, debido a que existen muchas filas en la zona Sur de La Paz, un hecho que calificó de «irregular» y pidió explicaciones al Órgano Electoral Plurinacional (OEP), porque dijo que “parece que buscan cansar a las personas para que no voten”.

“Debo manifestar mi preocupación, estuve recorriendo recintos en la zona Sur, donde se produjeron muchas colas, en el resto de la ciudad no se tuvo este problema, pero casualmente en la zona Sur de La Paz, donde eventualmente hay una mayor preferencia por algún candidato resulta que las colas son interminables. Hay alguna irregularidad extraña que el TED debe dar explicaciones a La Paz”, dijo Revilla.

El burgomaestre paceño también se mostró preocupado por el robo de maletas y aseguró que también debe existir una explicación de parte del Tribunal Departamental Electoral.

“Esto es lo que tiene que explicar el TED, que lamentablemente todavía responde a las órdenes de un partido político, eso está clarísimo, tiene que explicar para no meterse en problemas, para no llevarlos a juicio, tiene que explicar que está ocurriendo con estas largas colas en recintos de la zona Sur, con estas papeletas marcadas en distintos municipios, ellos tiene que dar una explicación a La Paz y al país”, afirmó Revilla.

Para evitar que estas irregularidades cumplan su objetivo según el alcalde, “las únicas medidas que tenemos que tomar que los ciudadanos no fallemos, no se cansen y acudan a votar porque pareciera que lo que están buscando es cansar a vecinos de la zona sur para que no voten, eso es malintencionado y digitado por alguna mano negra”.

La autoridad paceña también se refirió a la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre el retiro del Direpre y dijo que, “es una decisión correcta, si es que el conteo tradicional nos va a entregar datos certeros que no estén librados a la especulación, parece una decisión correcta, lo contrario significaría generar dudas innecesarias”.