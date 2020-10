Ricardo Paz explica cómo Camacho quedó fuera del debate presidencial

Fuente: Piedra, Papel y Tinta

Ricardo Paz, jefe de campaña de Comunidad Ciudadana, aclaró que el sábado en la noche al terminar el debate organizado por la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y la Confederación Universitaria de Bolivia (CUB), conversó brevemente con Mario Aguilera, jefe de campaña nacional de Creemos, y le manifestó un criterio personal sobre por qué consideraba que el candidato Carlos Mesa no debería asistir al debate del día siguiente.

Paz explicó que al no estar Luis Arce Catacora en el debate del domingo, no deberían «caer en la trampa del MAS, de hacer pelear a todas las demás fuerzas y ellos mirar de palco» y el Sr. Aguilera coincidió con lo mismo. Recalcó que no fue un acuerdo, solo fue un criterio personal.

Al día siguiente manifestó este criterio a su equipo de campaña, que coincidían con lo mismo, pero el candidato Carlos Mesa decidió asistir por lo que se comunicó con Zvonko Matkovic para manifestarle que participarían del debate del domingo.