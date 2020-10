Rivas: Murillo ordenó investigar a jefe de la Felcc, hoy lo protege

Carlos Quisbert / La Paz

El director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ramiro Rivas, fue apartado del cargo por instrucción del ministro de Economía, Branko Marinkovic, según denunció. Ante el hecho, Rivas afirmó que su abrupto alejamiento se debe a la intromisión del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, a quien acusa de proteger al director nacional de la Fuerza Anticrimen (Felcc), Iván Rojas, investigado junto a su esposa por lavado de dinero.

“El coronel Iván Rojas fue denunciado por la UIF dentro del marco legal correspondiente, con copias a la Procuraduría General y al Viceministerio de Transparencia ( ) Porque fue él (Murillo) quien el 23 de enero, vía WhastApp, me envió la foto de la señora Carla de la Torre, esposa del señor Rojas. ( ) verbalmente me pide que lo investigue y ahora no sé qué tipo de trama es ésta, hoy lo protege y lo santifica, cuando él mismo pidió que lo investiguen. Eso lo voy a demostrar”, declaró Rivas a Página Siete , quien aún se considera director de la UIF, ya que la destitución ordenada por Marinkovic no lleva la firma de la presidenta Jeanine Añez, como establece la norma sobre su nombramiento.

Rivas aseguró que esa “orden” que le dio Murillo no fue acatada porque no correspondía y porque Rojas y su esposa ya estaban en proceso de investigación en relación a un presunto lavado de dinero de unos seis millones de bolivianos, relacionados a la creación de empresas fantasmas por parte de Marcelo Hurtado, acusado de la adquisición ilegal de los canales de televisión ATB y PAT, además del periódico La Razón.

Ayer por la mañana se conoció una nota del ministro Marinkovic que señalaba el relevo de Rivas, en su lugar designó a Lorena Meleán Coronado.

“Estoy poniendo gente de mi confianza, los informes no me llegaban a tiempo y por eso lo cambié. Hay gente que piensa que los cargos son de ellos y el Estado es de ellos, pero no funciona así”, explicó Marinkovic según reporte de El Deber.

La respuesta de Murillo

Por su lado, el ministro Murillo aseguró que las denuncias de Rivas son calumnias que tendría que probar frente a un juez y sólo buscan dañar su imagen. Anunció que presentará una denuncia el día lunes.

“Quiero ser muy taxativo en eso. Yo sé para quién trabaja el señor Rivas, trabaja para un par de coroneles, que están tratando de perjudicarme a mí y la coronel Rojas, y no lo voy a permitir. No lo voy a permitir, por algo soy el ministro de Gobierno, sé perfectamente por dónde vienen los tiros, a mí no me va a sorprender. Puede sorprender a los medios de comunicación haciendo calumnias, pero el día lunes voy a iniciar un proceso a este señor por todo lo que ha dicho”, declaró Murillo anoche en una conferencia de prensa.

Ante eso, Rivas respondió: “Que diga quiénes son. Hay que citarlos a esos coroneles que él (Murillo) menciona para escuchar su verdad, primero hay que saber qué coroneles son. Además, qué tipo de trabajo puedo hacer yo para la Policía. Yo no tengo ningún interés, no soy yo quien puede ascender (a general). Primero que diga qué policías son y qué tipo de trabajo dice que hice y si hay un trabajo debe haber una remuneración, que lo demuestre”.

Sobre las afirmaciones de Marinkovic, Rivas dijo que “sorprendieron” al ministro con falsas versiones y que al contrario, él entregó, bajo la reserva correspondiente, los resultados de una última investigación por la que se tienen cuentas congeladas con 48 millones de bolivianos, relacionadas a uno de los procesos que se sigue contra el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.

Por otro lado, hizo responsable de cualquier atentado contra su integridad física y jurídica al ministro Murillo, ya que asegura que le informaron que policías de la Felcc intentaron ejecutar un operativo ilegal de captura en su contra en las oficinas de la UIF.

“Las investigaciones que pedía (Murillo) eran en distintas oportunidades, contra ministros de hoy y de antes, a todos los miembros el Comando de la Policía de ahora y de antes, a periodistas (…) por problemas particulares que busca arreglar por medio del amedrentamiento con investigaciones” , sostuvo Rivas y reiteró que tiene las pruebas.