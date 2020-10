Royal Pari rescindió contrato con Carlos Saucedo

Carlos Saucedo ya no forma parte de la plantilla de Royal Pari. La dirigencia del club optó por rescindir contrato con el atacante cruceño, quien considera que el club tomó esa decisión por negarse a dejar la concentración de la selección días previos al partido contra Argentina, disputado en La Paz el 13 de octubre.

Saucedo fue uno de los portavoces del plantel nacional que anunció que se quedaría con el grupo pese a que Royal Pari le había enviado los pasajes para que deje la concentración junto a su compañeros de equipo Harry Céspedes, Guimer Justiniano, Walter Antelo y Bruno Miranda, quienes también tomaron la misma decisión.

“Me voy a quedar en la selección y asumiré las consecuencias; voy a darle prioridad a la selección”, declaró en esa ocasión.

Y las consecuencias llegaron luego de que se disputó el partido en el que Bolivia perdió en casa ante Argentina por 1-2

Cuenta Saucedo, que no le dieron ropa para los entrenamientos durante los dos primeros días de su retorno al trabajo de Royal Pari y que en el tercero ya no lo dejaron entrar al complejo Kalomai.

“Voy a tratar de defenderme porque las causas de la rescisión no me parecen correctas; lo veo hasta discriminatorio. Me dicen que fue por desobedecer el llamado de los directivos y por participar en una conferencia de prensa con tinte político”, dijo Saucedo, cuyo contrato con Royal Pari era hasta diciembre de este año.

El goleador se siente discriminado por esta medida de la dirigencia, siendo que tuvo a cuatro compañeros de club que también se quedaron con la selección y ahora siguen en Royal Pari.