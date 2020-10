Rubén Costas destaca el trabajo transparente e investigativo de los periodistas

El gobernador Rubén Costas destacó la participación de los medios de comunicación en estos 14 años de gestión que lleva como primera autoridad del departamento, y valoró el respeto que siente a los periodistas, a quienes escucha hasta que se cansan de preguntar.

“Cuando las preguntas no son las que uno quisiera tener, he tenido la capacidad de respetarlas porque ustedes tienen el derecho de informar”, afirmó, y luego hizo referencia que a muchos políticos no les gusta el rol de lo comunicadores transparentes que investigan, por quienes él siempre tendrá ese afecto y respeto, sentimientos que también ha sentido recíprocamente de parte de ellos.