Saludamos al @ProgresaLatam – Grupo Puebla por celebrar junto al pueblo bolivia…

...Reuters Luis Arce fue ministro de Evo Morales desde el primer día de su mandato. El desafío del virtual futuro presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora ... Morales desde el primer día de su mandato. El desafío del virtual futuro presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora , no es pequeño. No solo recibirá un...

www.brasil247.com | 5 hours ago

...​O novo presidente da Bolívia, Luis Arce, que ganhou as eleições do último domingo (18) de maneira acachapante, pretende renegociar os contratos de... novo presidente da Bolívia, Luis Arce, um dos líderes do partido de esquerda Movimento ao Socialismo, afirmou que vai renegociar com o Brasil os acordos...

