Samanta está a salvo, raptora se la llevó porque «perdió a su bebé»

Fuente: Página Siete

Pamela Pomacahua / La Paz

Después de 34 días de angustia, la bebé Samanta regresó a los brazos de su madre. Silvia Yhumo es la mujer que se robó a la pequeña el 8 de septiembre pasado; en su defensa, la acusada confesó que se la llevó porque perdió al suyo.

“Amo a la bebé, la adoro. Si se da cuenta, está bien cuidada, bien querida, bien amada, no llora esa wawa, no sabe lo que es llanto, primera vez que la he visto llorar ahora”, dijo Yhumo a la Red Uno horas después de ser presentada públicamente por la Policía en el Ministerio de Gobierno.

El 8 de septiembre, Yhumo se acercó a Yandira Ayala, la madre de Samanta, en la plaza Villarroel, se ganó su confianza y le pidió que fuera a la farmacia porque tenía un dolor de cabeza, ese descuido fue aprovechado para escapar con la bebé en un vehículo de servicio público.

“No la he ocultado. Yo trabajo, cargada de ella hacía todo. Yo tengo otra bebé, una nieta, de la misma edad”, dijo Yhumo. Y se dirigió a la mamá de Samanta: “Que la quiera como yo la he amado, que la quiera como yo la he adorado”, dijo mientras era traslada por los policías hasta una de las oficinas de la Felcc.

Hasta ayer no se sabía el nombre de la mujer que se había llevado a Samanta, la Policía la presentó ante los medios de comunicación.

Tenía el cabello negro, diferente al que vio Yandira cuando ambas se encontraron hace un mes. Pero lo que la delató fueron las cicatrices que lleva en la mano.

Después de que fue presentada, Yhumo salió esposada de la sala de prensa del ministerio. Luego, una oficial de la Policía ingresó con la bebé en sus brazos, estaba envuelta en una chamarra de algún efectivo y le fue entregada a sus padres.

Yandira no pudo contener las lágrimas y alzó a su bebé, le dio un beso y mientras lloraba, le sonreía. Samanta movía sus manitos. Su papá también estaba emocionado, trataba de contener a su pareja.

Yhumo contó que robó a Samanta porque anteriormente perdió a su bebé, dijo que Yandira le dijo que no quería tener a su bebé, entre otras cosas, y que ella se la llevó para cuidarla porque la ama. Pidió no responsabilizar a sus hijos. “Sólo yo tengo la culpa”.

34 días de incertidumbre

Dolor, llanto e insomnio. Así pasó Yandira los 34 días sin su hija Samanta. Ese sufrimiento acabó ayer.

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Iván Rojas, informó que recibieron las llamadas de dos personas que les dieron información para dar con la mujer que se robó a la bebé en la zona de Villa Fátima.

“Dos personas, que yo los llamo ‘ángeles anónimos’, ayudaron (en) las últimas 48 horas, he ido realizando el trabajo respectivo (y) nos ha permitido poder ubicar y dar con el domicilio de la señora en la zona de Kupini”, indicó el jefe policial. “Me siento feliz”, dijo Yandira cuando daba de lactar a su hija que ya cumplió dos meses de nacida.

Samanta se encontraba en una vivienda en la ladera oeste de la ciudad de La Paz, una pequeña puerta metálica de color azul y signada con el número 88 fue “ el hogar” de la bebé durante este mes, allí vive Yhumo.

La Policía encontró adentro la ropa que la acusada usó el día que se robó a la bebé y las prendas que tenía Samanta ese día estaban en una maleta; los investigadores también encontraron 1.150 bolivianos.

La fuerza anticrimen ingresó a la casa de Yhumo con los datos de las dos personas anónimas. “Se aprehendió a la señora y se arrestó a dos personas, que son sus hijos”, dijo la fiscal Sarina Guardia y agregó que la raptora será acusada por trata y tráfico de personas.