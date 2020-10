Santamaría recomienda a nuevos asambleístas de oposición aplicar mecanismos legales para revertir anulación de los dos tercios

Fuente: ABI

Para revertir la anulación de los dos tercios que realizó el MAS en la Asamblea Legislativa, a través de las modificaciones de los reglamentos de Diputados y Senadores, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, recomendó a los nuevos legisladores de oposición aplicar mecanismos legales y no solo realizar declaraciones de rechazo.

La autoridad lamentó que algunos asambleístas electos en los pasados comicios solo realicen declaraciones para presentar memoriales «que no sirven para nada».

«Les recomendaría a los nuevos asambleístas (…) ya deberían presentar una acción constitucional. Primero, un amparo para hacer valer el derecho y, luego, deberían acudir al Tribunal Constitucional», recomendó la autoridad.

Aclaró que la Asamblea Legislativa no tiene su propio reglamento, es por ello que se usa el documento de la Cámara de Diputados, el cual se utiliza para las sesiones del Legislativo, no obstante, la modificación realizada por el MAS ya no permitirá, por ejemplo, que los ascensos en las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Policía Nacional sean por dos tercios sino por simple mayoría.

«¿Qué exigimos nosotros? Respeto a la institucionalidad, que sean los mejores jefes (militares), los mejores policías, que califiquen los que tengan la posibilidad de ascender, que no sea el cuoteo político con mayoría el que impongan», añadió.

La noche del martes, la Cámara de Senadores aprobó cambios en su reglamento para anular el requisito de los dos tercios en 11 decisiones.

Un día después, la Cámara de Diputados, con la mayoría del MAS, aprobó modificaciones a su reglamento y prescindió de los dos tercios para diez decisiones.