Se barajan nombres de candidatos a la Alcaldía de Cochabamba

Fuente: UD

Tras haber concluido el proceso de elección de autoridades nacionales, los partidos políticos van trabajando en las elecciones de Gobiernos autónomos departamentales y municipales; en la ciudad de Cochabamba van surgiendo nombres de posibles candidatos entre varones y mujeres para ocupar la silla edil de unos de los municipios más importantes del país.

Antonio Ferrufino, ex intendente y actual director de comunas de la alcaldía es uno de los nombres que se baraja; Edwin Jiménez, el dos veces concejal, diputado y consejero departamental es otro de los candidatos; Sergio “Vikingo” Rodríguez actual concejal del MAS y ex secretario de Infraestructura en la gestión de Edwin Castellanos hizo públicas sus intenciones de ir como candidato a través de sus redes sociales; el ex presentador de ATB, Roberto Perrogon es otro de los postulantes, quien oficializó su candidatura con la sigla PAN-BOL hace unas semanas atrás.

También se barajan nombres de mujeres para ocupar la silla edil: Shirley Franco ex concejal y actual diputada y que fue candidata también por JUNTOS es una de las postulantes; Claudia Mallon actual diputada nacional es otro de los nombres que se baraja para la silla edil.

En días pasados, el Tribunal Supremo Electoral aseguró que la convocatoria a elecciones subnacionales se emitirá el mes de noviembre y se tiene previsto la realización del proceso para Marzo del 2021.