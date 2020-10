¿Se chispotearon o se filtraron? Las fotos inéditas del elenco de “El Chavo del 8” en Caracas

View this post on Instagram

Se le filtraron unas imágenes a Gache Rivera, esposa del actor Carlos Villagrán, conocido por interpretar a ‘Quico’ en la serie : “El Chavo del ocho” En ellas se puede ver a los actores disfrutando de un momento de descanso en los camerinos del Poliedro de Caracas Venezuela, durante una gira por el país Sudaméricano a fines de los años 1970. #elchavodel8 #dandodequehablar #actores #elfarandi #famosos #poliedrodecaracas #gira #personajes #ADMEL