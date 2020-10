Campeones

miércoles, 28 de octubre de 2020 · 00:56

Fuente: paginasiete.bo

Sergio Apaza Director técnico

Cuando se cambia un director técnico se producen dos efectos en un equipo, el primero el sicológico, que hace que el plantel vea con otra expectativa su estadía en el cuadro, sea suplente o titular, y la segunda es estructural, la forma de jugar.

Wálter Flores aprovecha muy bien el primer efecto y se vio un Bolívar diferente, con otra dinámica, otra intensidad y actitud. Entró con la intención de llevarse por delante al rival, pero algo desordenado.

El DT cambia el sistema de juego, pone cuatro jugadores en el fondo. Dos jugadores de marca, con Machado como fijo y Saavedra que se desprende. Por la derecha Rey, como enganche Arce y por la izquierda Anderson, arriba Riquelme.

Comienza a atacar pero ansioso. La defensa sale desordenada y a los cinco se produce un mano a mano que salva el arquero Rojas.

En un error, producto de un apresuramiento, llega el gol de Audax, pero Bolívar se ordena mejor, comienza con base en actitud e intensidad a generar situaciones con jugadores que saben jugar.

Suben Flores y Bejarano, generan peligro porque están lúcidos Rey y Cruz, Riquelme ni qué decir y Saavedra, que hizo un partido descomunal. Ahí llegó el gol, con el que terminó el primer tiempo.

En el segundo, Bolívar llega cuatro o cinco veces y fallan goles increíbles. Toda esa intensidad y desgaste que hizo el equipo hubiera sido importante consolidarlo con un tanto más, con lo que la Academia hubiera tenido fuerza mental para sostener el juego.

Como no pasó eso el equipo sintió el desgaste en el minuto 70, no porque esté mal físicamente, sino que después de mucho tiempo juega en ese ritmo, su organismo no está acostumbrado y siente el desgaste. Flores se da cuenta de ello, hace variantes y Audax ataca por las puntas, anotó el gol.

Pese a la caída es un resultado interesante. Si Bolívar juega de esa forma en casa Audax la pasará mal. Fue un partido interesante con otra actitud.