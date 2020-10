Secretos sin revelar, su pleito con Verónica Castro y exceso de cirugías: las polémicas de Alfredo Palacios, «el estilista de las estrellas»

La tarde de este domingo sorprendió al público y al gremio artístico la muerte del también llamado “rey de la radio”, quien logró hacer de su nombre una marca en el ramo de la belleza

La tarde de este domingo perdió la vida de un infarto el famoso estilista de las estrellas, Alfredo Palacios, luego de haber padecido por varios meses algunos malestares derivados de complicaciones en sus riñones.

Esta sorpresiva muerte del también locutor de 72 años conmocionó al público y también a integrantes del medio de la farándula mexicana, pues a través de cerca de 50 años de trayectoria, Alfredo logró consolidar gracias a su trabajo con muchas famosas, también una amistad que trascendió los camerinos o su salón de belleza.

De origen humilde, nació el 16 de enero de 1948 en Veracruz, donde permaneció hasta los 12 años cuando salió en busca de cumplir su sueño.

«Si no hubiera yo tenido las agallas para tomar una decisión de salir de mi pueblo, de venirme a batallar (seguiría ahí), pero fue la ignorancia, la inconsciencia y todos esos ingredientes los que me hicieron venir (a la Ciudad de México), narró en 2015 a El Universal.

Fue en la capital donde comenzó a forjar su futuro, trabajando en lo que pudo aunque siempre teniendo en mente su sueño de convertirse en peinador de celebridades.

Gracias a su talento, desde muy joven pudo rodearse de artistas famosas, pero fue hasta la década de los 80 que inauguró su salón de belleza en la exclusiva colonia Polanco, a un costado de una enorme tienda departamental. Fue ahí donde recibía para su arreglo a múltiples cantantes, actrices, mujeres de la vida pública y personajes del jet set nacional.

Fue en aquel entonces cuando a la par pudo dar inicio a su emblemático programa Salud y belleza, el cual cumplió 30 años este 2020 y se ha mantenido todos estos años con altos niveles de audiencia. En la emisión compartía consejos y recomendaciones para el bienestar y la vida saludable, además de sus populares tips de belleza. Gracias a su trabajo en Grupo Fórmula y al público que lo sintonizaba, también se ganó el mote de el rey de la radio.

Más que enarbolar la etiqueta de estilista, Alfredo Palacios se asumió como “consultor de imagen”, expresando que más que un oficio o una profesión, lo suyo era un arte, gracias al cual pudo rodearse de figuras como Lucía Méndez, Silvia Pinal, Lyn May, Daniela Romo, Angélica María, Irma Serrano, Ángela Carrasco, Olivia Collins, María Victoria y un nutrido etcétera.

Pero sin duda con quien forjó una amistad entrañable a lo largo de muchos años fue con Verónica Castro: se convirtió en su maquillador y peinador de cabecera en los icónicos programas Mala noche, ¡no! y La movida, además de colaborar con ella en sus presentaciones personales.

Gracias a dicha amistad, Alfredo Palacios se convirtió en el padrino de Cristian Castro, a quien bautizó junto a la vedette Olga Breeskin:

“Era lindo cuando estaba chavo, ya que empezó a ganar dinero se fue apartando. Antes me decía: ‘oye padrino, necesito una lana’; realmente era un chamaco, todavía. Cuando empezó a ser famoso nos fuimos retirando. Me decía: ‘padrino, échame una lana porque voy a ir con una chava’; así me decía. Yo lo veo, y digo que se parece mucho a su papá en todo», dijo el estilista en una entrevista.

Alfredo se confesaba adicto al trabajo y le gustaba probar de todo en la comida, siendo las tortas su predilección. Alguna vez dio a conocer que él era el encargado de llevar a sus amigas famosas a los eventos, en especial de El Patio, emblemático salón de espectáculos de la Ciudad de México donde llegó a fungir como publirrelacionista. Recogía a sus amigas en su casa y luego las regresaba de madrugada, para después irse a trabajar.

Entre sus polémicas se cuenta su obsesión por permanecer joven y mantenerse presentable y adhoc a su profesión, razón que lo llevó valerse del botox y las intervenciones estéticas, siendo motivo en no pocas ocasiones de señalamientos por un presunto abuso en tratamientos que no beneficiaban su aspecto físico.

Después de más de 25 años de entrañable amistad con su comadre Verónica, en la primera década de los 2000 repentinamente se dejaron de hablar, desatando rumores de que tuvo que haber pasado algo muy fuerte para enemistar a dos personas tan cercanas.

“Estamos algo separados, pero no voy a decir por qué. Yo he vivido sin comentar cosas fuertes o raras, ni peleas; mi carrera es a base de trabajo y no de chismes”, comentó alguna vez Alfredo.

“Se portó muy malagradecida conmigo después de haber sido su mejor amigo; me dio la espalda. Se molestó porque en algún momento di una declaración a un medio y eso ella nunca lo perdonó”, dijo el estilista en su programa.

Hace un tiempo, el considerado como eminencia en estilismo, reveló que tenía el ofrecimiento de llevar a la pantalla una serie para contar su vida; mencionó que estaba valorando la posibilidad de realizar el proyecto e incluso también lanzar un libro de anécdotas y revelaciones de sus famosas amigas.

“Quiero sacar la biografía de mi vida. Me gustaría una serie, ya me han hablado para eso, pero me da un poco de miedo porque sé cosas muy fuertes de mis amigas famosas y de gente que me rodea, pero me voy a aventar”, dijo en 2018.

Sus problemas de salud comenzaron a afectarle en 2009, cuando tuvo un problema en el corazón, y se le destapó una arteria. En 2019 un dolor en la rodilla lo llevó al hospital, y cuando iba a ser dado de alta, se quedó internado cuando sufrió un paro cardiaco.

Fue en enero de 2020 cuando ingresó nuevamente por un problema de circulación en las piernas, su situación se agravó al grado de que estuvo “a punto de colgar los guantes”, como él mismo lo afirmó en su programa. Permaneció 15 días internado, sin embargo salió adelante.

En aquella ocasión y dada su convalecencia en casa, algo que llamó mucho la atención fue que Alfredo arremetió en contra de su propio equipo del programa de radio:

“Lo puedo hacer (su programa) desde Los Ángeles, Acapulco, desde cualquier parte de la República y entonces quiero quitarme el estrés de tantas broncas de todos los empleados que tengo, que parece ser que me odian porque ninguno me ha venido a ver”, le reveló a Maxine Woodside. “Estuve entubado hasta del trasero, por todos lados tenía fierros, quitaron afortunadamente y ahora nada más tengo suero que me está alimentando la circulación”.

Finalmente fueron sus complicaciones renales las que continuaron minando su salud, siendo este domingo 25 de octubre el último día del recordado estilista y amigo cercano de las bellas y famosas, quien alcanzó a escribir por la mañana: “Buenos días amigos. Iniciamos el domingo con la mejor actitud. ¿Cuéntanos y compártenos qué desayunarás? #AlfredoEnTuVida”