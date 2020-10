Según Murillo diputado Fagioli mintió al ingresar al país y este acusa al Gobierno de intentar secuestrarlo

El Gobierno dijo que no arrestó a ningún parlamentario del vecino país. Sostuvo que al ingresar dijo que nunca había estado en el país, pero antes había estado en noviembre de 2019. El parlamentario acusó de dictadura a la gestión de la presidente Jeanine Áñez

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, el ministro de Gobierno Arturo Murillo, informó que no se detuvo al diputado Federico Fagioli, que llegó como veedor de las elecciones nacionales. Aclaró que el parlamentario fue invitado a salir del país por haber mentido al ingresar al país.

Murillo sostuvo que, al ingresar por migración, Fagioli, declaró que era la primera vez que llegaba al país y que venía hacer turismo.

“Por qué mentir, por qué no dijo que vino como invitado de la señora Evo Copa. No es un observador internacional y no hubo detenidos”, sostuvo.

La autoridad sostuvo que, según información de migración, el legislador ingresó anteriormente al país el pasado 16 de noviembre de 2019, para elaborar un informe sobre los hechos ocurrido después de la renuncia de Evo Morales.

Según Murillo, Fagioli, “hizo un informe falso en el que acusaba a la policía de violar niñas” y por lo tanto no es bienvenido al país.

“El señor Fagioli, ayer mintió en Migración. Dijo que no había entrado a Bolivia, y eso es un delito, en cualquier parte del mundo”, aseguró.

Aclaró que la policía invitó al legislador a abandonar el país, luego de verificar que mintió al ingresar al país.

Sin embargo, se le permitió ingresar al país luego de una intervención realizada por el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, y la OEA.

“Pese a todas estas mentiras recibimos una llamada del señor Salvador Romero, pidiendo que dejemos entrar a este señor”, dijo.

Agregó que el Gobierno garantizará la seguridad de todos los observadores “porque Bolivia es 100% democrático”.

“Todos está bienvenidos, pero no hagan injerencias. Incluso, A todos los candidatos les ofrecemos seguridad. Esta policía nacional es de todos”, finalizó.

Por último, dijo que lo ocurrido la noche del viernes y parte de este sábado, a través de redes sociales se ha desinformado a la población.

Sin embargo, en declaraciones a medios argentinos, Fagioli, dijo que “el Gobierno de facto lo intentó secuestrar a bordo de una camioneta que no estaba identificada».

“Además, golpearon a un compañero diplomático que nos estaba cuidando. Quisieron sacarme del país haciéndome firmar una declaración donde decía que yo había cometido delitos de lesa humanidad”, dijo el diputado.

El altercado con la comitiva argentina incluso generó la reacción del presidente argentino, Alberto Fernández, que denunció que los legisladores fueron maltratados.

El parlamentario Amílcar Barral recordó que el país vecino impidió el ingreso a una comisión de legisladores nacionales que llegaron para denunciar al expresidente Evo Morales.

