¿Siguiendo los pasos de las Kardashian’s? Jessica Simpson planea tener un reality show familiar

Jessica Simpson está lista para regresar a los reality shows. Según la revista OK!, la cantante está desarrollando un programa para protagonizar con su familia, en colaboración con Ryan Seacrest, el productor ejecutivo de programas como ‘Keeping Up with the Kardashians’.

Una fuente confirmó: “Después de varias ofertas de Ryan, ella está realmente considerándolo seriamente”.

El único problema es que el marido de la artista, Eric Johnson, no está de acuerdo de exponer su vida familiar en la tele.

“Eric cree que es la peor idea. Jess intentó llevarlo a su lado, pero aún hay mucho trabajo que hacer. Ella sabe que sin Eric no habrá un reality show”, afirma el informante.

La idea del programa es mostrar la vida de la pareja, dividida entre cuidar de su casa e hijos, y de la empresa de Jessica.