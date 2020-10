Silva: Sólo si Camacho se baja hay jaque mate al MAS

¿Visualiza algún evento extraordinario que modifique sustancialmente esta tendencia (de una segunda vuelta entre Luis Arce del MAS y Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana)? ¿Quizá si renuncian a su postulación otros candidatos se modificaría el tablero electoral?

La única gran sorpresa, la única patada de tablero que se puede dar es que Camacho se baje de la candidatura; que los otros postulantes le den su apoyo a Mesa o se bajen es intrascendente. Mire las encuestas, los otros candidatos (excepto Camacho) no llegan ni al 4% de la votación.

Entonces, en este momento creo que el ciudadano ya ha hecho una selección y discernimiento de las posibilidades electorales, y la única posibilidad de que el tablero cambie es que Camacho se baje y eso significaría un jaque mate al MAS y hablaríamos de una conformación política absolutamente distinta favorable a Mesa.

¿Qué piensa sobre la presión que se ejerce sobre Fernando Camacho? El negarse a renunciar a la candidatura, ¿cuánto contribuye al riesgo de que Arce sea presidente en primera vuelta?

La posibilidad, matemáticamente hablando, está abierta ( ) Camacho ha llegado a su techo y ahí se acabó ( ) No entendió nunca, o si lo hizo, habrá que decirle después de las elecciones- que los proyectos regionales, ni de oriente ni de occidente, nunca han tenido éxito. He revisado la historia del país de los últimos 70 años, y no hay un solo presidente que antes haya sido alcalde, gobernador o presidente de un comité cívico, ya sea de oriente o de occidente.

Para tener presencia nacional, un candidato debe tener una clave nacional, un discurso nacional, y Camacho surge con un discurso muy regional que no pega y no ha pegado para nada en el occidente del país; más bien ha tenido un bajón en algunos lugares; por lo tanto, su candidatura me parece que se quedó enclavada ahí (en tercer lugar en Santa Cruz). Pero eso no deja de ser de utilidad para que ese proyecto regional logre una bancada fuerte en la Asamblea Legislativa.

En el programa En Portada, que se emite a las 21:00 por las plataformas digitales de Página Siete y Asuntos Centrales, también participaron los voceros de CC Ricardo Paz y del MAS Marianela Paco, además del candidato a Diputados por Creemos Erwin Bazán.

Paz criticó que Camacho apele a la guerra sucia y el insulto para lograr levantar su campaña y dañar la imagen de Mesa, pero hizo un llamado a que los electores no desperdicien su voto en opciones políticas que no tienen posibilidades de lograr una victoria. Por su parte, Bazán aseguró que “el masivo apoyo” que recibe Camacho en las diferentes movilizaciones desmiente los resultados de las encuestas.

Para concluir, Paco mantuvo la incógnita sobre si el MAS respetará los resultados de las elecciones, que según las encuestas podrían llegar a una segunda vuelta Carlos Mesa y el candidato del MAS Luis Arce.