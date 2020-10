Stats, una útil app gratuita para la barra de menús de macOS que ofrece información de uso de CPU, RAM, estado de batería y más

En macOS existe una de esas herramientas popularizada por youtubers y profesionales que quieren tener siempre controlado desde la barra de menús qué consumo de recursos está teniendo una máquina. No es otra que la gran iStat Menus. Se trata de una herramienta completísima que, sin embargo, no atrae a algunos usuarios por su «elevado» coste: 14,51 dólares en su web y 10,99 euros en la Mac App Store.

Buscando alternativas gratuitas encontramos Stats, una utilidad sin coste que hace mucho más de lo que cabría esperar un con un consumo de memoria y CPU que, si bien existe, no penaliza en demasía la experiencia de un Mac relativamente moderno. Veamos qué ofrece.





Stats te da muchísima información relevante de tu equipo con macOS

El primer lugar donde probé macOS fue en un equipo con hackingtosh, es decir, una instalación no autorizada por Apple. Al intalarlo ahí tuve la sensación de que no era tan completo como prometía, porque simplemente no mostraba datos de velocidad de red. Sin embargo, ahora la llevo instalada en un MacBook Pro y me parece perfecta.

En primer lugar, desde la barra de menús ofrece el uso de CPU en porcentaje, aunque desde las preferencias de la aplicación lo podemos cambiar por un gráfico. Si hacemos click sobre ‘CPU’, podremos ver qué consumo pertenece al sistema, cuál al usuario y ver qué procesos se están llevando la mayoría de uso. Es muy interesante que también ofrece en este apartado la temperatura de nuestro procesodor. Lo mismo ocurre con la RAM, la GPU y el porcentaje de almacenamiento usado de nuestro SSD o HDD.

El consumo de memoria RAM de Stats en nuestras pruebas ha sido de unos 18 MB en un equipo con 8 GB

Lo siguiente que podemos ver en nuestra barra de menús es el estado de la conexión de red, para lo que utiliza los valores de la tarjeta AirPort (Wi-Fi), de la conexión Ethernet, etc. En color rojo muestra la velocidad de subida, y en azul la de bajada. Ambas son configurables en bits y bytes elección del usuario.

También podemos llevar a nuestra barra de menús un apartado de temperaturas, donde se lista la de la batería, la de la GPU, CPU, el consumo en vatios del sistema y más. Pero lo más interesante me ha parecido la posibilidad de contar con un apartado de batería que además del porcentaje y el estado (si cargando o en descarga), también muestra la vida útil de la batería según datos del sistema. En mi caso, por ejemplo, es del 64%. En general, me parece que Stats cumple a la perfección su cometido, tras haberla probado en macOS Catalina y en macOS Big Sur.

Descarga | Stats