Sucre: Salud reprocha comportamiento de la gente ante el riesgo de rebrote de Covid-19

El Sedes recomendó al Órgano Electoral instruir mayor control en próximos actos electorales dentro de los recintos de votación.





El mal uso del barbijo, la falta de distanciamiento físico en las filas y otras conductas irresponsables que se incrementaron durante la época electoral, predisponen a un rebrote de coronavirus, reiteró ayer el Servicio Departamental de Salud (Sedes).

“Hay una suma de factores que nos pueden llevar a un rebrote, ya que hemos visto que en Santa Cruz se está elevando los números, nosotros no estamos lejos porque la conducta está siendo la misma en todos los departamentos”, señaló el director del Sedes, Enrique Leaño, en una entrevista con Correo del Sur Radio FM 90.1.





La autoridad recomendó al Órgano Electoral instruir un mayor control en próximos actos electorales dentro de los recintos de votación, donde el domingo no se cumplieron las medidas de bioseguridad en su totalidad. “Si no hay cohesión, no cumplimos las cosas y los controles solo eran en las puertas de los recintos”, dijo.

Pero no solamente se vulneró los protocolos de bioseguridad el domingo, también durante los actos proselitistas previos, que junto a la reactivación de actividades económicas generan un espacio propicio para un rebrote de la enfermedad, frente a la cual no hay vacuna ni tratamiento específico, por ahora.