Súper Luchito

La memoria corta tiene sus consecuencias. Y esto es lo que no debemos ni podemos permitirnos. Los mitos por otro lado siempre confunden la fantasía con la realidad. Entre el olvido y la fantasía podemos equivocarnos y creer que el mito es cierto. Así que me permito sacudir esa memoria y regresarlos a la realidad, por muy dura que sea.

Para Luchito, ministro de Economía y Finanzas del régimen Morales, candidato designado por él y ahora presidente electo, Bolivia tuvo un desempeño económico envidiable durante 14 años. Del 2005 al 2019. Esta afirmación resume todo el relato que el régimen confeccionó y que logró esculpir en la memoria popular. Y es que puede, hay que reconocerle, demostrar ciertos indicadores que avalen esta afirmación. Lo que no puede es ocultar que detrás de ellos hay una verdad que se entierra y no se quiere mostrar. Esto es lo que me propongo hacer.

El origen de la riqueza

Hasta el cansancio Evo Morales trató de convencer de que, gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, especialmente el gas, su gobierno podía gastar con abundancia casi en todo lo que sus caprichos le pidieran. Luchito como su ministro del ramo que fue el ejecutor del gasto, repite lo mismo.

La verdad es otra. No fue la nacionalización (nunca hubo tal) la que le dio los recursos para el gasto. Lo que produjo el aumento de los ingresos fiscales, fue producto del comportamiento del mercado con los precios de los commodities. Simple. El año 2003 el precio del petróleo estaba en dólares 30 el barril, el 2005 subió hasta los 70 dólares; para el 2009 el barril de petróleo se cotizaba en 90 dólares y el 2012 superó los 100 dólares. Ahí tienen la explicación. No es la burda nacionalización la causa sino el mercado.

El gas fue la gallina de los huevos de oro. Los precios promedio de las exportaciones crecieron en 120 por ciento del 2006 al 2013, esto representó 50 mil millones de dólares. Este es el dinero que se farreó Luisito. Tuvo ingresos fiscales que pasaron de 782 millones de dólares el 2005 a 3.799 millones de dólares el 2013, ¿y qué hizo con todo este dinero su modelo: social, comunitario y productivo?

-Pago más de 18 mil millones de dólares a las empresas petroleras supuestamente nacionalizadas como retribución a sus gastos contables (costos recuperables)

-Destinó 11 mil millones de dólares en la creación de empresas públicas que hoy son deficitarias y algunas no tienen mercados que se han llevado el 51,3 por ciento del presupuesto general del Estado.

-Agrandó la burocracia estatal de 250 mil empleados el 2005 a 450 mil el año 2013.

-Gastó (se calcula) 10 mil millones de dólares, en Palacios, Museos, canchas de futbol, carreteras mal construidas y aeropuertos que no tienen rutas aéreas.

El chaqui de la fiesta

El voto al MAS se hizo, entre otras razones, pensando que la fiesta continuará. Me temo que se equivocaron de cabo a rabo. Yo sé que a uno le cuesta asumir que tuvo tanto dinero y pudo cambiar su vida en vez de andar de preste en preste y de cerveza y whisky en la mano, pero la vida enseña a saber aprovechar las oportunidades cuando se presentan, si no fue así te quedas con chaqui.

¿Y ahora Luchito que harás?

¿Cómo vas a seguir repartiendo bonos, manteniendo esas empresas públicas que creaste, ese nivel de burocracia nacional, a la Policía, a las FFAA, a los maestros, y los trabajadores en la salud, cómo pagaras la deuda externa en la que te embarcaste y esos bonos que emitiste por hacerte el canchero?

Y además tienes que resolver el empleo, la vivienda, los servicios básicos, la educación y tantas demandas, como las de los gremiales, las de los mineros ilegales, el comercio del contrabando, la expansión de la coca y la protección que el narcotráfico te pedirá que continúes.

Bueno, ahora es cuando, como dicen tus bases. Ahora puedes demostrarles que no se equivocaron, que eres el capo de la economía y que tu modelito comunitario, socialista y prebendal sigue funcionando.