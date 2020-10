«Tendríamos que esperar a que Luis Fernando suba en las encuestas para no venderlo barato», Walter Chávez a MacLean

Fuente: Correo del Sur

CORREO DEL SUR (CS). Periodista, estratega político, estudió Filosofía. Fue director del semanario cultural Juguete Rabioso, icónico en los años 90. Nació en Perú, donde lo acusaban de haber cometido algunos delitos junto a la guerrilla del MRTA. Estuvo detenido en Salta (Argentina) y fue perseguido por el gobierno de Evo Morales, para el que paradójicamente trabajó en dos o tres campañas electorales. Asesoró a Morales, a Carlos Sánchez Berzaín, a Samuel Doria Medina y, ahora último, a Luis Fernando Camacho, aunque él lo ha negado. ¿En que estoy equivocado?

Walter Chávez (WCh). Casi en no mucho. No trabajé nunca para Carlos Sánchez; aquellos tiempos en que yo era periodista, él sí era mi amigo, pero no trabajé nunca (para él). No he trabajado nunca tampoco para Samuel Doria Medina; yo trabajé en una empresa que hacía publicidad y él contrató a la empresa. Lo que ocurre (es) que hay pues una necesidad, en tiempos electorales hay una fuerte presión, una cierta neurosis de acusar a todo el mundo y, se da por verdades algunas cosas que no son.

He dirigido las campañas del MAS el 2005, el 2009, el 2014. Y el 2014 tuve un inconveniente muy fuerte con el MAS, una cosa personal inarreglable y desde ahí me alejé totalmente hasta que el 2016 me persiguieron, efectivamente, porque justamente me acusaron de estar comprometido en el caso Zapata y tuve que irme a la Argentina.

CS. Ese conflicto personal lo tuviste con los hermanos García Linera, me gustaría que me comentaras qué ha pasado con los hermanos García Linera y que me respondas si es que tú, como se ha dicho en su momento, has utilizado de alguna manera a Gabriela Zapata en aquella recordada entrevista que dio desde la cárcel bajo la dirección de Jimmy Iturri en ATB.

WCh. Bueno, recordarás que esa entrevista fue una entrevista de muy mala fe, armada y que en su momento generó una polémica muy fuerte y donde el mismo gobierno masista se hizo un desmentido. Era una acusación infundada, una acusación armada precisamente por Jimmy Iturri, una persona que, no me pesa decirlo, es un delincuente que ahora está procesado por múltiples delitos económicos en relación con ATB, ¿no es verdad? Ellos armaron eso para seguir sellando ese mito de que yo hago todas las guerras sucias que hay aquí en Bolivia (se ríe). Pero fueron ellos, a mí el MAS me ha hecho un daño muy fuerte en lo personal.

CS. Te fuiste peleado con los hermanos García Linera, ¿qué ha pasado con ellos?

WCh. Fue un tema personal que en su momento lo expliqué; mira, han pasado ya seis años casi y yo he superado todas esas cosas. No era tan grave en la medida que es un tema personal que yo no quise dejar pasar naturalmente y me quedé ahí, no fui más con el MAS. Y de algún modo sí trabajé en la campaña del referéndum del 2016 para que gane el NO. Digamos, esa fue la consecuencia de esa pelea.

CS. ¿Esa fue tu última incursión en la política boliviana o tuviste todavía algún vínculo con políticos del país?

WCh. Como trabajo electoral, sí, ya no he trabajado más en elecciones. Lo que ocurre es que yo me dedico un poco a la consultoría, en el marco amplio del concepto, ¿no? Doy conferencias, charlas, cursos y estoy en contacto con algunos actores de la política pero como amigos, como conocidos; tú sabes el ambiente político siempre genera un círculo de amistades con los cuales uno comparte ideas o debate ideas, pero en lo íntimo, no en lo público.

CS. En las últimas horas, el vocero de Comunidad Ciudadana en Santa Cruz, Jairo Guiteras, ha anunciado que va a denunciar a Walter Chávez por presunta difamación. Ocurre que han circulado en las redes sociales unos documentos, unos certificados médicos en los que se dice que Carlos Mesa estaría enfermo y aparentemente están acusándote por esto. Quiero conocer tu versión de los hechos.

WCh. Por eso pedí esta entrevista también, porque es necesario un poco aclarar en un medio que yo entiendo que es prudente y la verdad que cuando a uno lo acusan de estas cosas no hay mucho que decir, simplemente que es falso, y que quizás corresponde al momento electoral final, donde hay mucho nerviosismo, vivimos también momentos en que las campañas expresadas en las redes son crueles, difíciles, y yo no haría eso nunca, ¿no? meterme con la salud de una persona no lo haría.

CS. Walter Chávez es un personaje controvertido en los últimos 30 años de la política boliviana; ha trabajado con distintos políticos, en todo el espectro de la ideología: de la izquierda, la derecha y hacia el centro. Se dice en el último tiempo que está trabajando para Camacho, algo que a nosotros, a Correo del Sur, nos lo ha negado al menos dos veces. ¿Estás trabajando con Camacho? Quiero que lo confirmes o lo niegues.

WCh. Mira, yo he tenido una deferencia al darte esta entrevista y esta es la cuarta vez creo que me lo preguntas y la cuarta vez que lo digo. La prensa también tiene que tener un grado de responsabilidad. Si toman un entrevistado será porque tiene alguna credibilidad y hay que creerle, pues, ¿no?

CS. No estamos diciendo que no te creemos, simplemente te doy la oportunidad de que lo confirmes y que quede claro. Esta es una afirmación que he leído en el diario Página Siete donde se da por hecho y no es la primera vez. Por eso también la entrevista.

WCh. Sí, pero… imagínate que yo me pasara la vida aclarando todas esas cosas. Cada medio es responsable de lo que publica y a mí no me afectan mucho todas estas controversias que hay, yo estoy dedicado plenamente a mi vida privada. Ahora no estoy haciendo charlas ni clases ni conferencias porque el momento no es el adecuado. Pasará esto y seguiré con mi vida normal, ¿no?

P. Dices que esta suerte de rumores se deben al nerviosismo, que los resultados son aún inciertos y ajustados, que tuviste momentos de mucha presión y que por eso siempre faltando pocos días para las elecciones ocurren estas cosas. Y también hablabas de que se te acusa de armar “guerras sucias”. ¿A qué lo adjudicas? Justamente faltando pocos días para las elecciones sale nuevamente tu nombre. Ahora sale Comunidad Ciudadana, antes fue el MAS. ¿Por qué está siempre Walter Chávez dando vueltas alrededor de las elecciones aun cuando, como tú dices, no estás participando directamente como asesor en esta campaña?

WCh. Bueno, yo no me dedico a investigar mucho eso. Yo sospecho en general que debe ser porque dirigí las campañas más polémicas, más controvertidas del país, el 2005, el 2009 y de alguna manera el 2014, aunque esa campaña fue mucho más calmada, más clara, ya se sabía el ganador con meses de anticipación. Yo creo que debe ser por eso, porque el 2005 nadie esperaba un triunfo como el del Evo, ¿no?, y la campaña logró 53%, creo, ¿no? Entonces, eso ha generado un piso, una base siempre de polémicas. Por qué se ganó, cómo se ganó, y entonces yo sospecho que de ahí viene ese prestigio entre comillas de ser una persona complicada, polémica. Cuando estoy en campaña, sí pues, hago todo lo posible por ganar ¿no?

CS. A Walter Chávez lo han llegado a comparar con el personaje histórico Maquiavelo, ¿qué dices de eso?

WCh. (Se ríe) No, eso es un lugar común siempre, ¿no? En todos los espacios políticos se habla de eso. Mira, yo he dirigido algunas campañas políticas… yo no vivo pensando en política todos los días.

CS. ¿En qué otra cosa más piensas?

WCh. Bueno, yo me dedico en gran parte a mi quinta, a mis animales, a la vida un poco de campo. Tú eres un amigo del ‘Face’ y si tú te fijas, la actividad que le dedico a la investigación, a la escritura, a la lectura de la crianza del gallo es intensa. Y lo hago con una pasión que tiene que ver con la exigencia de erudición también. Leo mucho, me dedico a investigar, esa es mi vida, y verás tengo pocas publicaciones respecto a lo político, casi nada, alguna reacción sobre algún hecho, pero no me dedico a eso.

CS. ¿Cómo ves el panorama político? ¿Qué tal las encuestas?, ¿estás al tanto?, ¿va a haber segunda vuelta?

WCh. Mi campo es la estrategia política y nunca los estrategas hacen pronósticos, nunca. Y tampoco nunca los estrategas disienten de las encuestas. Las encuestas son una herramienta de investigación probada, confirmada en la práctica, es una parte constitutiva de la investigación social en las que hay que creer. Y las encuestas dicen ahora que es un final apretado, sin un ganador claro en primera vuelta y lo que hoy marcan las encuestas es que habría una segunda vuelta, ¿no?

CS. ¿Cómo ves las estrategias políticas del MAS y de Comunidad Ciudadana?

WCh. Creo que todos los partidos, a todas las campañas les ha afectado notablemente la situación que vive el país; esto es para todo, no ha habido casi campaña por la pandemia porque es una situación atípica. De hecho, este año hay pocas elecciones en el mundo y una de ellas es aquí en Bolivia, y creo que el votante va con mucho miedo. Las campañas son muy moderadas en su relación con lo público; por ejemplo, ese mecanismo del ‘puerta a puerta’, de recorrer el barrio no existe de ninguna manera por la pandemia, y se ha podido apreciar poco. Yo supongo que los equipos de campaña se han visto sobrepasados por la situación y no ha habido grandes campañas.

Eso se ha notado también, ese influjo, ese impacto en el debate; también ha sido un debate pálido, no un debate intenso. Yo creo que ha sido una de las campañas más flojitas que hemos vivido, en general, no es culpa de nadie sino de la situación del país.

Esta entrevista fue realizada el 9 de octubre desde los estudios de Correo del Sur Radio FM 90.1