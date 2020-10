The Batman: Warner vuelve a cambiar la fecha de estreno de la película

El Caballero Oscuro parece que no tiene buena suerte cuando se trata de confirmar su estreno. La película protagonizada por Robert Pattinson ha vuelto a tener reajustes en su calendario y Warner Bros cambiado su fecha para 2022.

El estudio ha confirmado, que el nuevo largometraje del héroe de DC se estrenará, si no hay nuevos cambios, el 4 de marzo de 2022.

La producción de The Batman ha sufrido varios golpes desde que comenzara a principios de este 2020. Como el resto de largometrajes que se encontraban en pleno rodaje, se vio obligado a parar como consecuencia de la llegada de la terrible pandemia provocada por la Covid-19. Después de varios meses de parón, el estudio reinició la filmación del esperado filme, pero de nuevo tuvo que echar el cierre, al confirmarse que su protagonista Pattinson había dado positivo en coronavirus

Tras la cuarentena pertinente, el rodaje ha vuelto a reanudarse, ahora sin la presión de tener todo el metraje listo para dentro de un año. Un riesgo que he preferido evitar Warner Bros. ante la posibilidad de que pueda haber nuevas interrupciones en la grabación

The Batman no es la única película que Warner Bros. ha decidido mover en el calendario. La que ha experimentado un mayor retraso ha sido Shazam 2, portagonizada por Zachary Levi, cuya fecha de estreno no se espera hasta el 2 de junio de 2023, según indica Screenrant. The Flash, la cinta protagonizada por Ezra Miller que iba a estrenarse el 3 de junio de 2022, llegará a los cines el 4 de noviembre de ese mismo año. Por su parte, el largometraje de Dwayne Johnson, Black Adam, cuyo lanzamiento estaba previsto para finales de 2021, se queda sin fecha.