Tras la victoria electoral del MAS, surge el debate sobre el retorno o no de Evo a Bolivia

Morales anticipó esta jornada que “tarde o temprano” volverá a territorio nacional. Algunas voces dentro de su partido creen que no es oportuno y otras piden coordinar la forma de ingreso

Fuente: Jesus Reynado Alanoca Paco / El Deber

El retorno o no de Evo Morales a Bolivia se posesiona ahora como tema de debate al interior del MAS, tras su victoria electoral en las elecciones generales del domingo. El expresidente fue el jefe de campaña y permanece refugiado en Argentina desde 2019.

La jornada posterior al sufragio, algunas voces piden coordinar la forma de ingreso a territorio nacional del líder cocalero, tal el caso de Leonardo Loza, representante del Trópico de Cochabamba y ahora senador electo.

“Él (Evo Morales) es boliviano como cualquiera de nosotros, tiene todo el derecho de retornar a nuestro país (…) Seguramente vamos a coordinar para que nuestro presidente pueda retornar a nuestro país. Él no ha robado a nadie, no ha asesinado a nadie, no ha cometido ningún delito”, señaló en las últimas horas el también productor de la hoja verde.

Sin embargo, otros criterios apuntan a que no es prudente en este momento que Morales tome nuevamente protagonismo público al interior del país. La presidenta del Senado, Eva Copa, señaló que “no creemos que sea el momento adecuado”, porque “él (Evo) tiene temas que solucionar todavía”.

El exmandatario dijo que su gran deseo es volver a Bolivia y entrar al Chapare, región donde nació como dirigente sindical y llego a ser presidente del Estado Plurinacional.

Mientras que Sebastián Michel, uno de los voceros del MAS, explicó que “en este momento él no puede retornar, no tiene las garantías fundamentales, no tiene debido proceso, no es conveniente que venga”.

Evo afronta varios procesos judiciales en el país, por terrorismo, estupro y por las irregularidades en los comicios generales de 2019. Incluso el 27 de octubre se llevará adelante una audiencia de medidas cautelares en su contra, por haber coordinado el cerco a las ciudades durante los conflictos sociales en noviembre del año pasado.