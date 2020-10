Tras triunfar en las elecciones, el MAS contrataca; los acusadores pasaron a ser acusados

La Asamblea Legislativa que autorizó juicios contra 4 ministros. Foto: Senado

Tras ganar las elecciones generales y obtener mayoría en la nueva Asamblea Legislativa, el Movimiento Al Socialismo (MAS) puso en marcha un contrataque judicial en contra autoridades del gobierno transitorio por el que los acusadores pasaron a ser acusados. El actual Órgano Legislativo ya aprobó el inicio de juicios ordinarios en contra de cuatro ministros, mientras que está a un paso de dar curso a un juicio de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Añez.

Desde que el gobierno de transición asumió el poder, en noviembre de 2019, sus autoridades iniciaron una serie de procesos legales en contra del expresidente Evo Morales, quien está como refugiado político en Argentina, y de sus entonces ministros, la mayoría por acusaciones de fraude electoral, terrorismo y sedición. Con esos procesos, por ejemplo, logró que se emitan mandamientos de aprehensión en contra del expresidente y de 5 exministros que se vieron obligados a permanecer en la residencia de la Embajada de México en La Paz para no ser detenidos, debido a que el Ejecutivo se negó a otorgarles salvoconductos para que puedan abandonar el país.

Al día siguiente de los comicios generales, el 19 de octubre, cuando las proyecciones de dos empresas daban el triunfo del MAS con entre el 52 y 53% de votos, Morales ya expresó su intención de retornar al país. “Estoy muy agradecido, hermanas y hermanos ustedes no me abandonaron, muchas gracias, ahora tengo la posibilidad de volver sin muchos problemas. Quiero que sepan, tengo 30 procesos, algunos con el hermano Andrónico (Rodríguez), algunos con el compañero (Leonardo) Loza, con el hermano Orlando Gutiérrez (dirigente minero). El Subgobernador de Tarija… ninguno es de corrupción. Hacemos política no por la plata, sino por la Patria, hemos aprendido y hemos puesto en práctica el Ama Sua (No seas ladrón), Ama Llulla (No seas mentiroso) y Ama Quella (No seas flojo), dijo.

En esa misma jornada Morales advirtió que el ministro de gobierno, Arturo Murillo, quien fue uno de los principales impulsores de los procesos judiciales, ya estaba por abandonar el país. “Van a recordar hermanos, todos los procesos se van a caer, ya (Arturo) Murillo seguramente está escapándose”, sostuvo.

Toda esa “persecución política”, como fue denominada en el MAS, dio un giro de 180 grados desde el fin de semana, cuando la Justicia desactivó esas órdenes de apremio en contra de Morales y del exministro de Justicia, Héctor Arce, aunque aún resta pronunciarse sobre la situación de cuatro exautoridades de la administración del MAS, entre ellas los extitulares de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Culturas, Wilma Alanoca; de Defensa, Javier Zavaleta; y de Gobierno, Hugo Moldiz. Las anulaciones de los apremios se dio por errores procedimentales.

Ante ese nuevo panorama legal, Morales ya incluso dio conocer una fecha tentativa para su retorno a territorio boliviano, este 11 de noviembre, una fecha “simbólica” en la que cumplirá un año de haber abandonado el país para obtener primero refugio político en México y luego en Argentina. Arce, por su lado, anunció su salida de la residencia mexicana, mientras la Policía reforzó su vigilancia en ese sector.

Además, dentro del contraataque que impulsa el MAS, la Asamblea Legislativa aprobó el lunes el inicio de procesos ordinarios en contra de los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, de Defensa, Luis Fernando López, y de la Presidencia, Yerko Núñez, además del extitular de Economía, Óscar Ortiz, por la compra con presunto sobreprecio de material antidisturbios para la Policía Boliviana, con base en un informe de la comisión especial mixta de asambleístas que investigó este caso. Esta determinación ya fue enviada al Ministerio Público para que ejecute los procesos judiciales.

Asimismo, otra comisión mixta especial del Legislativo, que investigó las cerca de 30 muertes de civiles que se dieron en Senkata y Sacaba, durante los conflictos poselectorales en 2019, aprobó el inicio de un juicio de responsabilidades en contra de Añez por los delitos de genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves y gravísimas y asociación delictuosa. Esta instancia también dio luz verde a juicios ordinarios en contra de los ministros Karen Longaric, Arturo Murillo, Jerjes Justiniano, Luis Fernando López, José Luis Parada, Arturo Rodrigo Guzmán Callau, Roxana Lizárraga, Yerko Núñez, María Pinkert y Mauricio Ordoñez, quienes firmaron el decreto supremo que autorizó la salida de las Fuerzas Armadas para controlar disturbios en las calles.

Estas recomendaciones de la comisión legislativa deben ser consideradas por el pleno de la Asamblea, para que se dé curso a los procesos legales sugeridos. Actualmente no tendría ningún problema de dar curso a esa propuesta, debido a que cuenta con dos tercios de voto. Si deja pasar esta legislatura y pasa la determinación a la próxima legislatura, el MAS tendrá problemas para aprobarlo, debido a que solo cuenta con mayoría absoluta de votos, ya no contará con los dos tercios de voto requeridos para impulsar el juicio de responsabilidades, como exigen las leyes vigentes.

Ya con anterioridad, para evitar que las autoridades del gobierno transitorio salgan del país para evitar procesos judiciales, desde el mismo MAS se sancionó y promulgó una ley de arraigo que ordena a las autoridades del Ejecutivo y Legislativo, tras la conclusión de su mandato, permanezcan el país por el espacio de 3 meses. Esta norma no fue publicada por el Ejecutivo en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional para que entre en vigencia.

Este comportamiento judicial fue criticado el lunes por el viceministro de Descolonización, Rafael Quispe por considerar que la justicia solamente es para quien tiene poder político y económico, no para los pobres. “Así nomás había sido Bolivia, por eso yo me lloro por Bolivia. En Bolivia no hay justicia, la justicia es para el que está en el poder político y para el que tiene plata. Para el pobre, no hay justicia, así son los jueces, fiscales”, dijo a la red Erbol.

