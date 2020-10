Tres sectores del MAS piden 10 ministerios por su fidelidad

Fuente: Página Siete

Pamela Pomacahua / La Paz

Las organizaciones sociales que apoyaron al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones del domingo pasado comienzan a pasar factura. Dicen que fueron leales en los tiempos difíciles. La dirección regional de El Alto quiere al menos cinco ministerios; la Central Obrera Boliviana (COB) aspira a dirigir cuatro y las Bartolinas quieren el Ministerio de la Mujer.

“Los cinco ministerios que le corresponderían a El Alto son el de Trabajo, Justicia, Agua, Cultura y Relaciones Exteriores. El Alto sigue en el Proceso de Cambio, a El Alto (le) corresponde muchas obras (…). Bajo esa línea estamos trabajando (y) pidiendo a nuestro hermano Luis Arce”, informó el dirigente regional de esa urbe Daniel Ramos.

Los conteos oficiales del TSE favorecen al MAS y dan por seguro una victoria en primera vuelta. Luis Arce dijo que se reunió con varias organizaciones sociales y que no podrá satisfacer a todas. Además, advirtió que será austero económicamente porque se viene el pago del aguinaldo a fin de año.

“Yo me he reunido con varias organizaciones sociales y lo cierto es que vamos a ser muy austeros, no creo que tengamos el físico para satisfacer a todas las organizaciones”, dijo Arce en una entrevista en Gigavisión.

Pero el presidente de la Cámara Baja, Sergio Choque, respaldó el pedido de los dirigentes de su ciudad y planteó al presidente electo mayor participación de alteños en el gabinete. “Seguramente ahora los sectores sociales van a pedir mayor atención por estos hechos”, agregó Choque.

La COB

La dirigencia de la COB adelantó que solicitarán una reunión al binomio ganador de las elecciones generales para ver cómo será armado el equipo de sus colabores y le recordó a Arce que tiene que tomar en cuenta a las organizaciones sociales.

“Primero, nos vamos a reunir y vamos a plantear la participación de la COB en el Ejecutivo. No sólo sería el Ministerio de Trabajo, sino el de Hidrocarburos, Minería y de Salud para que impulsemos a estas instituciones”, afirmó el dirigente del ente matriz Nicanor Baltazar. El martes hubo una reunión del comité ejecutivo de esa organización en la que se decidió exigir estos ministerios.

En agosto, la COB encabezó un bloqueo de caminos en plena pandemia. Incluso se impidió el pazo de oxígeno para pacientes. La Fiscalía inició una investigación por esos hechos, pero hasta la fecha las pericias no avanzan.

Bartolinas

La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” presentó con anterioridad un proyecto de ley para que haya un Ministerio de la Mujer, por las cifras altas de feminicidios que se registran en el país.

Este proyecto será nuevamente retomado y presentado para ver si se puede ejecutar. “Se tendría que tratar porque no avanzó la justicia por los casos de feminicidio en nuestro país”, indicó la diputada e integrante de las Bartolinas Concepción Ortiz.

El máximo ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csciob), Henry Nina, lamentó la postura de algunos dirigentes a quienes llamó “buscapegas”.

“Queremos recuperar la patria, la democracia, la estabilidad económica y el pueblo eso quiere. Los dirigentes no podemos prestarnos a intereses personales. Los que están detrás de las pegas son falsos dirigentes”, afirmó.

El diputado Edwin Rodríguez señaló que estos pedidos de estos sectores son solo para incorporar gente por un favor y eso es incorrecto. “Hace pensar que su voto, su apoyo, no fue gratis, esa vieja práctica es la que se quiere cambiar en el país. Deberían reflexionar en ese cometido”, señaló Rodríguez.