Trópico: continúan los operativos para recuperar armas y encontrar a dos implicados en narcotráfico

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó hoy que continúan los operativos en la región de Chimoré, en el trópico de Cochabamba, con el objetivo de encontrar a un hombre y una mujer, considerados como los principales implicados en el secuestro de los tres miembros de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar).

Murillo dijo que las dos personas fueron identificadas como Juan V. A., supuesto dueño de una fábrica de droga, y Norma C., presunta dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS).

«Norma C., alta dirigente del MAS, aquí está su credencial, que no me digan después que el MAS no protege el narcotráfico», apuntó.

Por otra parte, el Ministro dijo que hay un gran despliegue en el sector, ya que se pretende recuperar el armamento respectivo de los efectivos.

Murillo señaló que hay aprehendidos, pero considera que los actores principales de lo sucedido son las dos personas prófugas, a quienes anunció que se los buscará hasta debajo las piedras.

«Hay personas aprehendidas, sigue la investigación, vamos a ir dando los nombres de los que están aprehendidos, está la Fiscalía actuando, estamos rastrillando la zona», refirió.

SECUESTRO

El comandante departamental de la Policía, Javier Mendoza, informó esta mañana que los tres efectivos, secuestrados ayer en el trópico de Cochabamba, fueron rescatados y están a buen recaudo.

Asimismo, manifestó que se desplegó un contingente policial para reforzar los operativos antidroga.

«Han sido secuestrados por ser extremadamente tolerantes con los narcotraficantes, ellos debieron haber hecho uso de sus armas. Nadie, ningún narcotraficante tiene derecho a secuestrar un policía, para eso tienen armas, para defenderse», dijo por su parte el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

Murillo indicó que los secuestradores se pusieron nerviosos porque se desplegó cuatro helicópteros y 15 patrullas en la zona.

El Ministro mostró fotografías, en las que se observan lesiones de los efectivos rescatados. Denunció que los mismos fueron golpeados y maltratados.