TSE anuncia que esperará decisión del TCP sobre la sigla del MAS

jueves, 1 de octubre de 2020 · 21:42

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció este jueves que esperará que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emita un pronunciamiento sobre el futuro de la personería jurídica del Movimiento Al Socialismo (MAS) –cuyo presidenciable comentó en julio una encuesta interna en un canal de televisión– para después “definir los asuntos concretos”, lo que ocurrirá tras las elecciones del 18 de octubre.

“El TSE es respetuoso de los plazos, de los procedimientos, de las instituciones, de los poderes del Estado y, por tanto, va aguardar que el TCP asuma una decisión sobre este recurso concreto de inconstitucionalidad y una vez que el TCP se haya pronunciado el TSE va definir los asuntos concretos que están en análisis y en consideración del TSE”, afirmó el presidente del Órgano Electoral, Salvador Romero.

El pasado 8 de agosto de 2020, el TSE dejó en manos del TCP evaluar el Art 136 de la Ley 026 de Régimen Electoral que permitía sancionar al MAS por comentar una encuesta interna, que según la norma implica una infracción electoral cuya sanción es la pérdida de la personería jurídica de su partido.

La comisión de admisión del TCP admitió este 30 de septiembre la demanda presentada por el TSE, la resolución 025/2020, que consulta la constitucionalidad del artículo 136 de la Ley de Régimen electoral. Al admitirla, el TCP tiene 30 días para pronunciarse, plazo que vence el 30 de octubre, después de los comicios.

El TCP también rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por el MAS contra el artículo 136 de la Ley de Régimen electoral, que establece que las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica.

La consulta del TSE fue puesta en conocimiento de la presidenta del Senado, Eva Copa, para que en su calidad de máxima autoridad de la Asamblea Legislativa, presente “su apersonamiento y formulación de alegatos que considere necesarios” en un plazo de 15 días.

Que el TCP haya admitido el recurso presentado por el TSE casi dos meses después es “otro pago masista”, sostuvo el diputado Gonzalo Barrientos (Unidad Demócrata) y afirmó que el accionar del TCP “busca beneficiar al MAS” porque se pronunciará después de las elecciones generales.

“Con una mano rechaza la acción de inconstitucionalidad y con la otra admite el recurso del TSE y se pronunciará en 30 días”, dijo el diputado potosino en Unitel al protestar que hay una complicidad del TCP y el MAS para no anular la personería jurídica del partido azul.

El presidente del TCP, Paul Franco, sostuvo este jueves que el órgano que dirige se pronunciará de acuerdo con los plazos señalados por la norma, pero también abrió la posibilidad de “adelantar o priorizar” los tiempos para atender el requerimiento, pero dijo que el mismo dependerá de la solicitud que efectúen el Legislativo o el TSE.

“El TCP se va pronunciar de acuerdo a los plazos y procesos establecidos en la normativa, exactos son 15 días a partir de la notificación para que se responda y en función a ello vamos a ir viendo las necesidades que si existe de alguna solicitud de adelanto o priorización correspondiente será analizada por sala plena y la comisión de admisión que tiene facultad”, dijo.

En 2017, antes de las elecciones judiciales del 3 de diciembre, la oposición denunció que el 76% de los candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional tiene vínculos con el Gobierno del MAS. El oficialismo recriminó entonces a esa postura y pidió no obstaculizar el derecho que tienen los servidores públicos, ahora magistrados. Además, entonces el TCP fue el único que incrementó el número de miembros de sala plena a nueve integrantes.

El diputado Víctor Borda (MAS) afirmó que no corresponde que el TCP inhabilite al MAS para las elecciones 18-O. “Sería realmente aberrante, antihistórico y tendría que inhabilitar al MAS, tendría que inhabilitar a Creemos, tendría que inhabilitar al partido del señor (Carlos) Mesa (Comunidad Ciudadana), ya no habría proceso electoral, creo que se tipo situaciones no se pueden dar en este tipo de democracia“, dijo.

Su correligionario, el senador Omar Aguilar (MAS), afirmó en Unitel que “la única instancia que va resolver la permanencia o no de la sigla del MAS es el TSE (pero) cuando el TCP se pronuncie respecto la constitucionalidad el o no del Art. 136; vamos a esperar los resultados en 15 o 40 días”.