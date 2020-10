Tuto defiende su candidatura y asegura que el escenario es distinto al de 2019, cuando pidió votar por Mesa

Fuente: Unitel

El candidato a la Presidencia por la alianza Libre 21, Jorge Tuto Quiroga, dijo este viernes que el escenario es muy distinto al del año pasado cuando pidió que se apoye a Carlos Mesa en las urnas ya que en ese entonces el objetivo era sacar del poder a Evo Morales como finalmente sucedió.

Quiroga recordó que en anteriores oportunidades ya había pedido el voto por otros candidatos que se enfrentaron al MAS, tanto a nivel nacional o departamental, lo que no significa que haya sido un apoyo a sus programas o proyectos políticos.

“Lo que dije (en 2019) es absolutamente cierto y tuve razón, yo siempre tomo partido, ha habido ocho elecciones desde 2005 y subnacionales, yo he participado dos veces a nivel nacional, en las otras seis no participé y siempre he pedido el voto de frente por la mejor alternativa al MAS”, señaló Tuto en entrevista con Unitel.

Al ser consultado sobre su posición en la última encuesta de intención de voto difundida por la red Unitel el pasado miércoles, y que le da un 1.2% a nivel nacional, señaló que él tiene estudios internos que no puede comentar que reflejan un escenario distinto y que está confiado en que el día de las elecciones será la mejor opción para los bolivianos.

“Este momento es crítico, hay que salvar la economía y evitar que retorne la práctica autoritaria y abusiva del MAS, somos los únicos que desde enero hemos explicado con claridad cómo rescatar la economía”, dijo Tuto.