Tuto pide unidad para vencer al MAS, tras abandonar el ruedo electoral

Fuente: Página Siete

Erika Segales / La Paz

Jorge Tuto Quiroga anunció su candidatura en busca de la silla presidencial el 9 de enero y aunque en las últimas semanas -después de dos debates- fue halagado como uno de los mejores presidenciables, este 11 de octubre decidió declinar su postulación. En su adiós al ruedo electoral llamó a la unidad para vencer al MAS y elegir un gobierno en primera vuelta.

“Entré en esta campaña para salvar la economía que está al borde del abismo, para reconstruir la democracia pulverizada por 14 años de autoritarismo abusivo y para generar reconciliación después de años de división. Con nuestro equipo presentamos un plan para rescatar la economía y garantizar que la tiranía no retorne jamás. Hoy está claro que no pude explicar esto a Bolivia, no tengo la posibilidad de llegar a la presidencia”, dijo Quiroga en un video.

A una semana de los comicios, el líder que encabezó la alianza Libre 21 agradeció el apoyo que le brindaron los miembros de esa fuerza política y anunció: “No podre encabezar ese gobierno, por eso declino nuestra candidatura con Tomasita Yarhui”.

Luis Vásquez Villamor, secretario ejecutivo de Libre 21, informó a Página Siete que este lunes la alianza oficializará ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el retiro de toda la plancha del frente. “Todo Libre 21 baja sus candidaturas. Mañana (por hoy) presentamos la carta ante el TSE”, manifestó.

Tomasa Yarhui, la acompañante de fórmula de Quiroga, indicó que la decisión de dejar la contienda electoral se analizó profundamente con los aliados políticos la tarde de ayer. Lamentó que las propuestas plasmadas en su plan de gobierno no las puedan llevar adelante.

“Estoy triste, porque sé que íbamos a dar el mejor futuro, las mejores oportunidades a nuestra querida Bolivia. Ofrecimos el mejor programa y nuestra capacidad y experiencia para dar estabilidad económica y paz social. Quería lograr una Bolivia unida desde la vicepresidencia”, expresó Yarhui, visiblemente acongojada, en una entrevista con Asuntos Centrales.

Luis Siles, líder del MNR, quien integró la alianza sostuvo: “Estoy convencido de que muchos de los bolivianos tienen claro que Jorge Quiroga es el mejor candidato, pero -lamentablemente- la encuestocracia sustituyó, en muchos niveles, las posibilidades de definir de los ciudadanos”.

Remarcó que la renuncia de Jorge Quiroga a su candidatura se hizo sin condición alguna para evitar el riesgo de que el partido azul retorne al poder. Siles invitó a los demás candidatos que dividen el voto del bloque anti-MAS a asumir una posición similar a la tomada por Libre 21.

No obstante, uno de los líderes del Movimiento Por la Soberanía (MPS), Óscar Chirinos, que también fue parte de la alianza, indicó que los miembros de su agrupación no fueron consultados sobre esta determinación. Dijo que ni siquiera imaginaron ese anuncio, porque un día antes se reunieron para cerrar la campaña en La Paz.

“Es una posición unilateral de Jorge Tuto Quiroga. Lamentamos mucho esa posición, a nosotros no nos consultaron absolutamente nada, pero la aceptamos. Ayer (sábado) hicimos una caravana de movilidades desde Villa Adela en El Alto hasta San Miguel en La Paz. En el discurso se dijo que se iba a llevar delante esta alianza hasta el 18 de octubre”, manifestó.

El anuncio de Quiroga fue resaltado por varios líderes políticos, quienes calificaron la decisión como democrática, correcta y digna de reflexión.