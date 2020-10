Tuto Quiroga: El riesgo del voto útil es elegir un gobierno débil

Fuente: paginasiete.bo

El candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga afirmó la noche del domingo que el voto útil que piden para Carlos Mesa, abre el riesgo de elegir a un candidato para segunda vuelta que puede constituir un gobierno débil.

Dijo estar optimista sobre el apoyo que recibirá en las elecciones del 18 de octubre, al margen de las encuestas electorales autorizadas por el Tribunal Supremo Electoral que ha permitido aplicar un sistema de inducción previa electoral apañado por personal que dejó el MAS y continuado por Salvador Romero.

Sostuvo que parte de la inducción del sistema de encuestas es hacer creer que solo hay dos opciones, pintar el diablo en la pared pensando que Luis Arce va a ganar y “no va a ganar, sino va a perder arrolladoramente en segunda vuelta y tendrá la mitad de la bancada de lo que tiene hoy”.

“Ese no es el peligro, sino la definición de qué clase de gobierno escogemos para que gane en segunda vuelta y cuidado que a nombre de pedirte apoyo con la consigna del ‘voto útil’, escojas un gobierno débil, timorato, sin firmeza, sin capacidad, que no resuelva la crisis económica y nos lleve al colapso total, porque eso tiene el enorme riesgo: que Evo Morales a paso de parada regrese desde Argentina”, dijo en conferencia de prensa.

Quiroga pidió no dejarse confundir porque con él la cosa es clara: “ni Arce hoy, ni Evo mañana y los ladrones se acaban para siempre. Salvo la economía y damos respuestas; otros no van a poder. Celebro que se haya dado el debate, lamento que Luis Arce una vez más se hubiera corrido y no asistido”, indicó.

Puntualizó que es preocupante la actitud de Carlos Mesa que, en el espacio de unas horas, hubiera tenido tres posiciones. Señaló que la campaña trae muchas presiones, gobernar trae muchas más presiones y “no se puede tener una actitud cambiante, zigzagueante, que voy, renuncio a ir, vuelvo a ir, porque si no se resiste la presión de una campaña, cómo se va resistir la presión de gobernar en una crisis económica. Yo analizo, evalúo, decido y sostengo mi palabra”, afirmó.

Quiroga explicó que su oferta electoral pasa por conformar un gobierno abierto al diálogo con los genuinos movimientos sociales del MAS a través de Tomasa Yarhui, su candidata a vicepresidente y Lino Villca, un líder cocalero de los Yungas de origen aymara, pero no está dispuesto a transar con los “ladrones, con los que apañaron al narcotráfico y adjudicaron obras sin licitación”.