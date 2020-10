Ultimo @tutoquiroga: «El cobarde de Evo Morales, como va a volver le digo lo si…

#Ultimo @tutoquiroga: «El cobarde de Evo Morales, como va a volver le digo lo siguiente: No tuvo la valentia de quedarse en Bolivia a defender sus actos, yo si, yo me quedé todo el tiempo, y me quedare aquí hasta morir. Ahora que va a volver que venga a sostener su acusación» https://t.co/xPYR12FN1R

Fuente: Tuto Quiroga por Cadena A Red Nacional

