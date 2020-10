Un ecualizador gratuito para mejorar el sonido de Spotify

Si bien Spotify cuenta con un pequeño ecualizador en la app para mejorar el sonido, siempre se agradecen nuevas herramientas gratuitas que sumen más opciones.

Una de ellas es SpotiQ, un ecualizador muy simple con mucho potencial, que puede dar un plus al sonido que ofrece tu dispositivo.



Para probar su dinámica, solo tienes que instalar la aplicación y activar el ecualizador. Verás que está compuesto de 5 bandas de frecuencia que puedes ajustar según tu criterio. También puedes valerte de algunos de sus ajustes predeterminados, según el estilo de música que estás escuchando desde Spotify.

Un detalle interesante que ofrece la app es que permite crear diferentes perfiles de sonido. Es decir, puedes ajustar las frecuencias hasta conseguir el sonido que deseas para determinada lista de reproducción, canciones o estilo de música, y guardarlo.

Y cuando reproduzcas esas canciones puedes elegirlo entre los perfiles y ajustes predeterminados. Así no tendrás que configurar manualmente todos los ajustes cada vez que escuches determinadas canciones. Y como bonus, también cuenta con un sistema Bass Boost

Y no te preocupes, no necesitas loguearte con tu cuenta de Spotify ni dar permisos adicionales. Si te presenta algún problema en tu móvil, asegúrate que no tienes ningún otro ecualizador activado o alguna función del Ahorro de energía que impida su funcionamiento.

La app es gratuita aunque encontrarás algunos anuncios en la parte inferior, pero no afectan a la dinámica que ofrece el ecualizador.