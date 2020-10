Una nueva investigación sobre la muerte de Whitney Houston sostiene que la cantante fue asesinada

La diva de la música falleció en 2012, a los 48 años, en un hotel de Beverly Hills. La causa de su muerte fue calificada de “ahogamiento accidental”, pero los encargados de la pesquisa exigen reabrir el caso

Whitney Houston murió el 11 de febrero de 2012, en un hotel de Beverly Hills (Shutterstock)

Un nuevo análisis de la autopsia arrojaría que el fallecimiento de Whitney Houston en la bañera del hotel pudo haber sido el resultado de un homicidio. Ocho años después de su impactante muerte, los misterios sobre sus momentos finales y los errores en la investigación del caso apuntan que se trató un asesinato y posterior encubrimiento, dijeron fuentes al diario The National Enquirer.

El cuerpo desnudo de la cantante “I Will Always Love You” de 48 años fue encontrado boca abajo en la bañera de su suite el 11 de febrero de 2012, en la víspera de los Premios Grammy. Houston fue enterrada en su localidad natal, Newark, en Nueva Jersey, el 18 de febrero en una ceremonia en la que fue recordada por familiares y amigos, entre ellos su compañero en “El Guardaespaldas”, Kevin Costner.

Ahora los investigadores están exigiendo que se reabra la causa y solicitaron nuevas pericias en el baño del hotel de Los Ángeles, donde fue encontrada sin vida, y que el cuerpo de la artista sea exhumado.

“La muerte de Whitney está plagada de tantas preguntas sin respuesta que una investigación nueva y más exhaustiva es la única manera de llegar a la verdad”, señaló el investigador privado de Hollywood, Paul Huebl. “Creo que la autopsia demuestra que Whitney fue asesinada”.

“Pero el caso nunca fue tomado como un homicidio porque ella era consumidora de drogas”, afirmó Huebl. “Quiero justicia para Whitney. Su autopsia demuestra que todo lo que pudo salir mal con la investigación salió mal, – y el caso debe ser reabierto», añadió.

La portada de The National Enquirer sobre la muerte de Whitney Houston

En medio de un renacimiento de su carrera, el icono del pop estaba recibiendo fuertes críticas por su papel protagonista en la nueva versión de “Sparkle” y estaba trabajando duro en su sobriedad, ansiosa por hacer nueva música y recuperar su estatus de estrella.

Su cuñada Pat Houston dijo que no creía que Whitney estaba abusando de las drogas en sus últimos días. Pero el informe forense de 42 páginas concluyó que “la muerte se debió a un ahogamiento debido a los efectos de enfermedades cardíacas y el uso de cocaína.”

Las autoridades encontraron medicamentos recetados por cinco médicos diferentes. En el baño cerca del cuerpo de Whitney, los investigadores hallaron una “cuchara pequeña con una sustancia blanca» y un pedazo de papel blanco enrollado, ambos utilizados para el consumo de cocaína. Whitney acompañaba sus cócteles de drogas con alcohol, y una botella de champán abierta se encontraba apoyada en el mini-bar. Una botella de cerveza estaba ubicada en una mesa de noche. “Todos estos accesorios parecen deliberadamente colocados para apoyar la premisa de que murió de una sobredosis”, opinó Huebl.

“Nadie cuestionó por qué la licencia de conducir de Whitney había sido retirada misteriosamente de la billetera en su bolso antes de que llegara el equipo forense, o por qué había dos platos de comidas”, afirmó.

De acuerdo a Huebl en la habitación había una hamburguesa, papas fritas, una lata de Heineken, un sándwich sin comer y jalapeños en el piso del baño.“¿Whitney iba a comer dos comidas?”, se preguntó.

Además dijo que el cuerpo de la estrella tenía marcas de golpes. “Su cuerpo ensangrentado tenía heridas desagradables, moretones y su piel quemada”. “Para mí eso inmediatamente activó las alarmas e indicó que fue atacada”, dijo el ex policía de Chicago. “El agua en la bañera todavía estaba increíblemente caliente seis horas después de su muerte”.

El investigador cree que Whitney “luchó contra un atacante”, pero al final, fue “dominada por alguien más fuerte y más grande”. “Me gustaría saber quién estaba con ella en sus últimos minutos y quién la dejó en el agua caliente. ¿Quién armó ese baño para ella? Nadie se metería voluntariamente en aguas casi hirviendo así. Creo que fue arrojada y retenida bajo el agua hasta que se ahogó”.

«Alguien más estaba en la habitación durante los minutos de 45 cuando su asistente se fue a hacer un recado, a pesar de que Whitney nunca debía estar sola debido a su adicción a las drogas. ¿Quién era? ¿Dónde está el video de seguridad del hotel?, se siguió preguntando Huebl sobre esa noche fatal.

“A los usuarios de drogas no les gusta hacerlo solos, y creo que la gente alrededor de Whitney tenía malos motivos. Se sabía que se volvía hostil cuando consumía drogas y cuando la gente se vuelve hostil, suceden cosas malas”, dijo.

Huebl sospecha que los investigadores decidieron barrer la muerte de Whitney debajo de la alfombra, llamándola accidental y cerrando la investigación.

¿Eso dejó que su asesino o asesinos salieran libres? “Esto fue un encubrimiento”, cargó Huebl. “Whitney no tuvo que morir esa noche, pero alguien la quería muerta, y no había nadie cerca para evitar que sucediera”.

Causa oficial de su muerte

El 22 de marzo de 2012, la oficina forense de Los Ángeles dio a conocer que la causa oficial de la muerte de la cantante fue un ahogamiento accidental. La investigación reveló que en su muerte también jugaron un papel sus problemas cardíacos y el consumo de cocaína.

Houston fue encontrada sumergida en una bañera repleta de agua en el interior de una habitación del hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles.

En los posteriores análisis toxicológicos realizados se descubrieron restos de cocaína y medicamentos que “contribuyeron a la muerte”, según informaron las autoridades. Asimismo se descartó cualquier indicio de acto delictivo en su deceso.

La cantante había reservado una suite porque tenía pensado acudir la noche del sábado a la fiesta que había organizado en ese mismo establecimiento el productor musical Clive Davis, un evento anual que reúne a muchas estrellas antes de la entrega de los célebres galardones.

Una persona de su numeroso séquito fue quien halló a Houston con la cabeza sumergida en la bañera e inconsciente. Los servicios de emergencia trataron de reanimarla sin éxito durante cerca de 20 minutos y fue declarada oficialmente muerta en el lugar.

Houston era consumidora habitual del relajante muscular Flexeril y de Xanax, un medicamento que tomaba para controlar la ansiedad antes de acudir a eventos, y el día antes de su fallecimiento había trasnochado y bebido mucho alcohol, según TMZ.

Durante sus últimos años de vida, la cantante había tratado de relanzar su carrera con álbumes como «I Look To You «(2009), su primer disco de estudio desde 2002, con el que intentaba dejar atrás un período de silencio marcado por los abusos.

En 2009, confesó públicamente su tormento personal en el programa de la popular presentadora de televisión Oprah Winfrey, cuando afirmó que estaba recuperada de sus adicciones, aunque admitió que sentía la tentación de volver a consumir.

La drogadicción de Houston se asoció con su complicado matrimonio con el también cantante Bobby Brown, con quien se casó en 1992, en el momento cumbre de su carrera, tuvo una hija, Bobbi Kristina, y de quien se divorció en 2007.

Ante las preguntas de Winfrey, Houston calificó su relación con Brown de “emocionalmente abusiva” y su separación se produjo entre acusaciones de violencia doméstica.

A pesar de sus esfuerzos por rehabilitarse, Houston no logró recuperar su carrera. En mayo de 2011 volvió a someterse a un tratamiento de desintoxicación.

La muerte de esta diva de la música puso una triste nota final a una trayectoria profesional que comenzó en 1985 con un primer LP homónimo con el obtuvo 40 discos de oro y la catapultó a la fama, un estatus que incrementó en los años siguientes con su mayor triunfo, la banda sonora de “El guardespaldas” (1992). Su nombre fue recogido en el libro Guinness de los Récords como el de la artista femenina más exitosa de todos los tiempos por haber vendido más de 140 millones de copias de sus álbumes.

El 31 de enero de 2015 poco más de tres años de la muerte de Houston, la hija de la cantante fue también encontrada flotando boca abajo en su bañera. Dentro del cuerpo tenía un cóctel fatal de drogas, alcohol y calmantes.

Fuente: infobae.com