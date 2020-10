una sensacional despedida para el superhéroe inmortalizado por Hugh Jackman

Cuando Hugh Jackman se convirtió por primera vez en Lobezno para ‘X-Men’ seguro que ni él mismo esperaba que iba a seguir interpretando al mismo personaje 17 años después. De hecho, él fue el único de los mutantes que consiguió su propio spin-off, pero justo es reconocer que ‘X-Men orígenes: Lobezno’ fue una decepción brutal y que pocos hubiésemos llorado si el personaje no disfrutase de más aventuras en solitario.

Por suerte, Fox volvió a confiar en Jackman y en 2013 nos llegó ‘Lobezno inmortal’, una mejora sustancial respecto a la anterior película pero que seguía sin exprimir al máximo sus posibilidades. Para ello hubo que esperar hasta ‘Logan’, una excelente película que se vendía como la despedida del actor del personaje que hoy recupera Cuatro a partir de las 22:00.

Genial

La acción de ‘Logan’ se sitúa en 2029, 25 años después del nacimiento del último mutante y con Lobezno dando claros síntomas de deterioro, principalmente porque su capacidad para regenerarse está fallando. Ejerce como cuidador de un Charles Xavier que padece demencia y hace lo que puede para ganarse la vida. Todo se complica más cuando se cruza en su camino una niña con habilidades similares a las suyas…

Desde el primer momento queda claro que ‘Logan’ es una película de superhéroes diferente, desde los temas que aborda -ninguna otra producción de gran presupuesto ha reflejado tan bien el lado más frágil de este tipo de personajes- como en la libertad de la que goza James Mangold para plasmar en imágenes su visión de una historia cargada en todo momento de cierto halo de tristeza.

Por ello, Mangold, también guionista de la película junto a Scott Frank y Michael Green, construye todo con calma, huyendo de los grandes fuegos de artificio en beneficio de una evolución sólida de la historia. Si hace falta pararse con unos personajes charlando, no hay problema, pero eso no quita para que tampoco se corte en la utilización del gore siempre que Lobezno se mete en líos. Y eso no pasa precisamente poco.

En lo visual, está claro que Mangold bebe en más de una ocasión del western, percibiéndose con claridad la influencia de una cinta tan mítica como ‘Raíces profundas’. Además, aborda las escenas de acción con claridad, permitiendo al espectador disfrutar con ellas en lugar de recurrir a la compensación vía montaje para fingir espectacularidad.

Logan (4K Ultra HD) [Blu-ray]

Eso sí, por encima de todos brilla un sensacional Jackman que ya había alcanzado un grado de simbiosis tal con el personaje difícil de igualar, pero además aquí muestra su lado más dramático de forma impagable. No me olvido de sus compañeros de reparto, sobre todo Patrick Stewart como un decadente Charles Xavier y una impecable Dafne Keen que demuestra que hubiese sido una heredera más que diga de Lobezno, pero ‘Logan’ es la película de Jackman y él sabe exprimirlo al máximo.

‘Logan’ fue, con mucha diferencia, la película más taquillera de la trilogía dedicada al superhéroe protagonizada por Jackman. Sus 619 millones de dólares de recaudación mundial también la sitúan como una de las películas con calificación R de mayo éxito de todos los tiempos. Lástima que ya no vayamos a volver a ver más a este Lobezno, pero su despedida no pudo ser mejor.